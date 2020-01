Sara Shaimi, chi è la tronista di Uomini e Donne: lavoro, ex...

Chi è Sara Shaimi, la nuova tronista di Uomini e Donne che già sta facendo molto parlare di sé per via di alcune segnalazioni

Scopriamo tutti i segreti della nuova tronista di Uomini e Donne, la bellissima Sara Shaimi, modella e hostess classe ’91.

Chi è Sara Shaimi

Sara Amira Shaimi nasce a Rieti, il 18 gennaio del 1991 e ha quindi quasi 29 anni. La giovane è molto affezionata alla sua città natale, da cui si è staccata per motivi lavorativi, lasciando tutti i suoi affetti.

Si trasferisce, infatti, a Roma per intraprendere la carriera di assistente di volo. Oltre a lavorare come hostess, Sara ha anche un passato come modella: la giovane ha sfilato indossando abiti da sposa, e, nel 2015, grazie alla sua bellezza, ha vinto il concorso Miss Alto Lazio.

Dopo aver perso il lavoro di assistente di volo, decide di ripartire da Uomini e Donne, diventando la nuova tronista del dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Vita privata e curiosità

Sara Shaimi ha origini marocchine.

A Uomini e Donne cerca il riscatto dopo un’esperienza negativa con l’ex fidanzato. La giovane ha dichiarato di essere arrivata a ritenersi una nullità a causa del suo partner.

Dalle parole dure della nuova tronista sembrerebbe proprio sia convinta della decisione di aver rotto con l’ex fidanzato, eppure c’è chi nel web contesta già la sua presenza a Uomini e Donne.

Si tratta di ex volto del programma, Amedeo Venza, che di solito è informato sui fatti privati dei personaggi che ruotano attorno al mondo di Uomini e Donne.

Il giovane ha accusato Sara Shaimi, tramite Instagram, di non essere una persona limpida come appare. I motivi sarebbero l’intenzione della ragazza di colmare la mancanza di lavoro con la partecipazione a Uomini e Donne e quella di trovare un nuovo fidanzato dopo aver mollato il precedente soltanto due ore prima di andare sul trono.