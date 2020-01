Sara Michieli, chi era la giovane morta nello schianto a Santa Maria di Sala

Incidente choc: la 25enne Sara Michieli è morta il 12 gennaio notte

Addio ad una giovane ragazza di 25 anni: Sara Michieli è deceduta nel tragico incidente stradale avvenuto la notte del 12 gennaio 2020 in via Caltana a Santa Maria di Sala.

La giovane era a bordo della sua Lancia Y, che si è schiantata con una Alfa Romeo guidata da un altro giovanissimo, un 27enne di Mirano.

Sara è morta sul colpo a causa dell’impatto, mentre il conducente dell’altra auto e i due passeggeri che viaggiavano con lui, sono rimasti lievemente feriti.

I Carabinieri stanno indagando e hanno messo sotto sequestro le due vetture.

Le cause del tragico schianto non sono ancora accertate, ma potrebbero aver contribuito la scarsa visibilità (la presenza della nebbia) e il fatto che la carreggiata è piuttosto stretta e pericolosa – come racconta anche il Gazzettino.

Già in passato, sulla stessa strada, sono avvenuti molti altri incidenti.

Chi era la ragazza morta nel tragico incidente?

Sara Michieli era nata il 3 aprile del 1994 e lavorava come barista al Chiringuito, in centro a Mestre, dietro piazza Ferretto.

Una ragazza dolce e solare, amava il fidanzato ed i fratelli. Sara è cresciuta in viale San Marco a Mestre, in casa all’epoca c’erano la sorella Chiara e il fratello maggiore Gabriele, la nonna, il padre e la madre.

Il padre della giovane 25 enne era Maurizio Michieli, un ex lavoratore di Porto Marghera, deceduto da un male nel 2018.

La figlia, Sara, gli era stata accanto, lo aveva accudito e, alla fine, ho dovuto dire definitivamente addio a quel padre che tanto adorava.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore da amici e conoscenti. Oggi lunedì 13 gennaio il bar è rimasto chiuso per lutto e molti cittadini della comunità hanno lasciato dei fiori all’esterno.

La Redazione di Letto Quotidiano porge le più sentite condoglianze alla famiglia.