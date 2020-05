Chi è Sara Daniele, la figlia del defunto cantautore napoletano Pino Daniele e migliore amica della nota Aurora Ramazzotti

Scopriamo insieme tutti i segreti di Sara Daniele, la giovane figlia d’arte, molto attiva sui social e grande amica della figlia di Eros e Michelle.

Chi è Sara Daniele

Nasce a Roma, il 30 maggio del 1996, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Lascia la Capitale per trasferirsi a Londra e proseguire i suoi studi. Nonostante ciò, rimane sempre affezionata alla sua cara Italia, nella quale fa spesso ritorno.

Molto attiva sui social e in particolare su Instagram, vanta un seguito di 275mila follower. Posta spesso frammenti della sua vita quotidiana, al mare e con gli amici.

Sul web ha lanciato una linea di magliette dallo stile essenziale, passione diventata un vero e proprio lavoro.

Vita privata e curiosità

La Daniele è la prima figlia nata dal matrimonio tra il celebre cantautore napoletano Pino Daniele e la sua seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi. Ha due fratelli, Sofia e Francesco.

In realtà, Sara è la terzogenita del cantautore, che prima di lei ha avuto i figli Alessandro e Cristina Daniele, nati da Dorina Giangrande.

Sara Daniele compare spesso su Instagram in compagnia della sua migliore amica, la nota figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti. La Daniele ha trascorso tutto il lockdown per via del Coronavirus in compagnia della famiglia di Aurora, con la quale ha architettato anche uno scherzo richiesto da Le Iene.

Per quanto riguarda, invece, la vita sentimentale della Daniele, in base a quanto riportato da DONNA Glamour, pare che la giovane sia al momento single.

Da molto tempo, infatti, non compaiono più gli scatti sui social in compagnia di Fernando Di Francesco, giovane che le aveva letteralmente rapito il cuore qualche anno fa.