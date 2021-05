L’ultima foto di Sara Croce fa sognare il web, vediamola. – Foto

La Bonas di Avanti un Altro riesce sempre a stupire i follower con i suoi scatti super provocanti: la foto ha fatto impazzire i social.

Sara Croce, la bellezza non è tutto

In una recente intervista la Bonas di Avanti un Altro si è raccontata a cuore aperto, dimostrando di essere una ragazza semplice e di sani principi.

Da bambina ha sempre voluto fare la modella e finalmente dopo anni di sacrifici e diversi concorsi di bellezza è riuscita a superare i casting di Madre Natura a Ciao Darwin.

Da lì la sua carriera ha preso la direzione giusta e il suo profilo Instagram è cresciuto all’improvviso.

Sara ha rivelato che molti la etichettano come una ragazza “bella ma che non balla”, in realtà non è affatto così, per far carriera ci vogliono tante altre qualità oltre l’aspetto fisico.

La giovane Bonas a volte volte patisce il giudizio delle persone che la attaccano solamente perché è un personaggio pubblico, ma lei è una ragazza intelligente e passa sopra ad ogni critica andando a testa alta per la sua strada.

Sara Croce, la foto del lato b è da infarto

Pochi minuti fa la Bonas di Avanti un Altro ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire il web.

Nello scatto si mostra in palestra dove sfoggia dei leggins super attillati gialli che le stanno da dio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

In tantissimi hanno commentato facendole dei complimenti, ma Sara con quest’immagine voleva “solo ricordare” la riapertura delle palestre, infatti nella didascalia ha scritto:

“Finalmente il 24 maggio riaprono le palestre”

Un utente nei commenti le ha detto:

“Sembra che per te non abbiano mai chiuso.”

Insomma con uno scatto ha incantato Instagram, anche se pochi minuti prima aveva fatto una confessione che ha spiazzato tutti.

Una fan le ha chiesto se è mai stata insicura del suo aspetto fisico e lei ha risposto:

“C’è stato un periodo verso fine medie inizio superiori che non mi sentivo bene con me stessa, non mi piaceva il mio fisico però mi sono rimboccata le maniche, facendomi aiutare da professionisti.”

Una confessione inaspettata che però confermano quanto Sara Croce sia una ragazza stupenda, intelligente e soprattutto ambiziosa.

