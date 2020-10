Un corpo che fa girare la testa a tutti, quello di Sara Croce. L’ex Madre Natura si presenta in palestra vestita così – FOTO

Una seduttrice angelica Sara Croce che ama giocare con i vedo non vedo per stuzzicare la fantasia dei fan sui social.

L’ex madre natura ha una bellezza davvero prorompente ma questa volta l’outifit scelto per allenarsi in palestra forse è troppo esagerato.

Una modella tutte curve Sara Croce che non teme di mostrare il suo corpo privo di veli. Anche in palestra coglie l’occasione per regalare squarci di nudità, irresistibili soprattutto per il pubblico maschile. I suoi fan non esitano a commentare le foto ‘audaci’ che Sara si diverte a pubblicare.

Questa volta, però, ha davvero esagerato presentandosi in palestra con un completino che non lascia spazio all’immaginazione… OGNI CURVA DEL SUO CORPO E’ VISIBILE.

ECCO COME SI E’ PRESENTATA IN PALESTRA => FOTO

Come va una come lei in palestra? Di certo non con un completino che passa inosservato. Non a caso il suo profilo Instagram ha ben 756mila follower, qualcuno a cui piace guardarla (s)vestita in questo modo direi che c’è!