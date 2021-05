Sara Croce è una vera bomba sexy, il suo ultimo scatto fa impazzire il web, vediamolo.

La Bonas di Avanti un Altro non perde mai l’occasione per stupire i suoi follower con degli scatti ultra sensuali da bollino rosso.

Sara Croce, la vedremo in qualche reality?

Giovane, affascinante e carismatica non le manca niente per partecipare ai vari reality televisivi.

Sara Croce è una delle influencer più belle di Instagram ed è la Bonas di “Avanti un altro” che ha riscosso più successo in assoluto.

In questi giorni varie indiscrezioni hanno rivelato che la potremo vedere in qualche reality, ma in una recente intervista la ragazza ha smentito questa notizia.

Il motivo? non vuole portare la sua vita privata in televisione davanti a milioni di telespettatori.

Infatti, anche se è molto attiva sui social, raramente vediamo la sua quotidianità, mostra solamente scatti super provocanti o foto con la sua dolce metà.

Sara e il suo fidanzato Gianmarco Fiory si amano da impazzire, per questo quando si è diffusa la news sulla loro presunta partecipazione a Temptation Island lei ha subito smentito, rivelando:

“Non penso che saremmo adatti per poter partecipare Andiamo troppo d’accordo e non saremmo in grado di creare alcuna dinamica. Non avrebbe senso perché il nostro rapporto è solido”.

Una ragazza con le idee chiare già a soli 23 anni, con la testa sulle spalle.

Intanto i suoi amati fan, la possono ammirare sui social, dove quasi ogni giorno condivide delle foto che ottengono migliaia di likes e commenti.

Sara Croce, una bomba sexy

Il suo corpo mozzafiato è davvero un piacere per gli occhi, una bellezza disarmante, tutta naturale.

Pochi minuti fa la Bonas di Avanti un Altro ha condiviso un post che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Si tratta di uno scatto in bianco e nero, dove sfoggia un abito aderente e molto leggero che tende a scendere e a mettere in bella mostra il suo décolleté importante.

Il suo sguardo magnetico è davvero sensuale ed è proprio così che Sara ha voluto dare il buongiorno ai suoi follower.

Tantissimi utenti hanno commentato il post scrivendo commenti di questo genere “Uno spettacolo della natura”, “Un incanto”, “Un raggio di maestosa luce”.

Sara è bellissima e oggi la potremo rivedere nell’ultima puntata di Avanti un Altro pure di sera, alle 21.15 su Canale 5, un appuntamento da non perdere.

