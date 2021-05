La Bonas di ‘Avanti Un Altro’ in clinica per un trattamento necessario, ma all’occhio dei fan non sfugge il ‘dettaglio bollente’.

Sara Croce, è uno dei volti del piccolo schermo e dei social più seguiti dal pubblico italiano, i quali non perdono un solo appuntamento del noto game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti per poterla ammirare in tutta la sua bellezza.

Attivissima sui social, ama condividere con i suoi oltre 935mila followers la sua quotidianità privata e professionale.

Proprio poche ore fa, tra le sue Stories, il celebre volto di Avanti Un Altro ha rivelato di essersi recata in clinica per sottoporsi ad alcuni trattamenti necessari.

Le immagini mandano in visibilio i followers ai quali non è sfuggito un dettaglio ‘molto bollente’. Ecco tutti i dettagli in merito.

Il dettaglio piccante manda in tilt i fan

Come già rivelato in alcune Stories precedenti, la Bonas di Garlasco, si sta sottoponendo presso una nota clinica estetica ad alcuni trattamenti molto particolari.

Da un lato il trattamento EmBody, che come si legge sulla pagina ufficiale della nota clinica ‘è una procedura di tonificazione non invasiva dei glutei, delle gambe e dell’interno coscia, che aiuta donne e uomini a definire i muscoli’.

Dall’altro si sta sottoponendo alla rimozione permanente della peluria. In particolare nell’affermare la validità dei trattamenti, si è mostrata durante il trattamento laser all’ascella.

L’occhio dei followers è calato esattamente in basso a destra dello schermo, ove in primo piano, si nota il seno prosperoso della showgirl, valorizzato dall’intimo dai toni nude.

Il frame video ha fatto impazzire i social bloccandone il traffico.

Sara Croce rifatta? La risposta spiazzante

In una recente intervista, concessa al magazine online Vento Nuovo News, l’amato volto della Tv si è espressa in merito alla chirurgia estetica.

Ammettendo di non essere rifatta, e di essere naturale al 100%, ha però rivelato di essere favorevole:

‘Sono favorevole. Diciamo che non approvo la chirurgia in un’età giovane’

e ancora:

‘La chirurgia estetica serve per cambiare lati del nostro corpo che non accettiamo ed è giusto farne un uso corretto, non deve diventare un’ossessione’

ha concluso la Bonas di Garlasco.