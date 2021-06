Sara Croce, il suo lato b distrae i follower: “Ti prego ho l’esame tra un’ora”

Con le ultime foto postate Sara Croce ha lasciato di sasso i suoi follower con il fascino delle sue curve.

Anche Sara Croce, come molti vip e non in questo periodo, si sta godendo il mare oltre che le prime giornate davvero soleggiate e calde. Per godersi il meritato riposo, dunque, la modella ha scelto la stupenda Costiera Amalfitana.

Sara Croce ha raggiunto il successo grazie al quiz show “Avanti un altro”

Una location da favola che in poco tempo è diventata ottima anche per uno shooting fotografico. Non solo tintarella e divertimento, dunque, ma anche lavoro per essere sempre in voga sui social network.

Per chi non la conoscesse, Sara Croce è una delle dee bendate della fortuna di “Avanti un altro” il popolare programma condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Tra le sue colleghe, inoltre, troviamo Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Claudia Ruggeri.

Al momento la modella sta trascorrendo le sue vacanze nella Costiera Amalfitana

A far parlare di se, in questo caso, sono stati gli ultimi scatti della classe ’98, firmati dalla fotografa Azzurra Piccardi. Nello specifico l’ultima foto pubblicata da Sara su Instagram la ritrae in una posa alquanto scottante in cui mette in mostra il suo lato B.

Esagerata la reazione dei fan rimasti senza parole per la bellezza e la sensualità della ragazza. Fra i commenti più divertenti, infine, troviamo quello di uno studente che avrebbe preferito non essere distratto: “Ti prego ho l’esame tra un’ora”.

