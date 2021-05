Sara Croce delusa ‘Ci sono rimasta male’: il duro sfogo sui social

Poche ore fa Sara Croce si è sfogata duramente sui social: ‘Ci sono rimasta male’. La Bonas di Avanti un Altro senza parole: ecco che cosa è accaduto.

Sara Croce è tra i volti più amati e seguiti non solo sul piccolo schermo ma anche sui social, dove di recente ha reso noto il suo nuovo progetto insieme alla sua amica Camilla Caimi, insieme alla quale il prossimo mese lancerà una linea di costumi da bagno.

Molto attiva sui social, ama parlare con i suoi oltre 950mila followers, con i quali se è sfogata poche ore fa tra le sue stories.

La Bonas di Avanti Un Altro, si è mostrata visibilmente amareggiata e delusa, non ha nascosto di esserci ‘rimasta male’. Ma cosa le è accaduto?

Ecco tutti i dettagli.

Delusione per Sara Croce: ”Ci tenevo…”

Lo scorso Sabato 15 Maggio 2021, è andata in onda la Finale di Amici 20. Una puntata ricca di emozioni, ma soprattutto di colpi di scena.

Contro ogni pronostico di Eurobet, che aveva dato al 42 % la vittoria di Sangiovanni, tra i finalisti quello favorito dal pubblico, ad alzare la coppa e vincere i 150 mila euro in gettoni d’oro è stata la ballerina Giulia Stabile.

A tal proposito Sara Croce, fan della trasmissione, ha rivelato di esserci rimasta molto male, in quanto sperava veder trionfare Luca Marzano in arte Aka7even, che a sua detta è stato ‘praticamente subito’, senza possibilità di replica:

‘Io sinceramente tenevo ad Aka, ci sono rimasta male, perchè li hanno praticamente eliminati subito, senza far dire loro una parola’

ha spiegato l’influencer facendo trapelare tuta la sua amarezza.

Il piano B in primo incendia i social

Il volto del noto game show, in queste ultime ore ha infiammato i social con uno scatto dalle sfumature decisamente bollenti.

Sara Croce si è mostrata con in dosso un completino sportivo bianco che mette in evidenza le sue forme, in particolare il suo Lato B da infarto, enfatizzato dagli slip striminziti sotto al leggins succinto leggermente trasparente.

La foto ha conquistato in pochissimo tempo oltre 50mila like e centinaia di commenti. Un fondoschiena da ‘standing ovation!’.