Sara Croce, il decollète sobbalza dal top sportivo: l’allenamento diventa bollente

Lo scatto bollente della Bonas di Avanti Un Altro ha lasciato i fan senza fiato. L’abbondante decollète straborda dalla scollatura del top.

La bellissima Bonas del Game Show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è ritornata nelle ultime ore al centro dell’attenzione, per aver stuzzicato nuovamente i suoi fan con uno scatto ad altissimo tasso di sensulità.

Molto attiva sui social, Sara Croce, la quale conta oltre 937mila followers, ama condividere il suo quotidiano.

Proprio poche ore fa, come di consueto ha regalato un suo scatto post-workout con il quale ha letteralmente mandato in tilt i social.

Sara Croce attaccata sui social

In questi ultimi giorni la meravigliosa modella di Garlasco, oltre a regalare scatti mozzafiato al sul pubblico è finita al centro di diverse polemiche, scatenate dagli haters che hanno sollevato ancora una volta il polverose legata all’esposizione della propria immagine in Tv come mezzo per guadagnarsi da vivere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Di tutta risposta la Croce ha voluto aprire il dibattito chiedendosi, e chiedendo al pubblico perchè tali polemiche vengono indirizzate alle sole donne, e non agli uomini.

Perchè una donna che usa l’immagine del proprio corpo deve essere etichettata come ‘una poco di buono’ mentre un uomo no?

‘Se non c’è un altro tipo di educazione non si andrà mai avanti’

ha ribadito Sara Croce, nel mero tentativo di fermare queste critiche sterili e da finte ‘femministe’:

‘Bisogna a tutti l’educazione sentimentale e il rispetto delle persone’

e ancora:

‘Spesso si dimentica che mostrarsi liberamente è un diritto: l’oggettivizzazione sta negli occhi di chi guarda’

ha concluso spegnendo le polemiche.

Il Lato A stradborda dalla scollatura

Dopo le accese polemiche che hanno caratterizzato questi ultimi giorni, la Bonas si è concessa un momento di relax. Il post work-out ha fatto alzare la temperatura sui social.

Sara Croce si mostra infatti fasciata di un completino sportivo del noto brand Lola Yoga, il quale attillatissimo mette in evidenza tutte le sue curve mozzafiato.

In particolare il pubblico non ha potuto non notare il dettaglio piccante, ovvero il suo morbido e abbondante decollète che straborda letteralmente dalla scollatura vertiginosa del micro-top.

Un allenamento, c’è da dire, dalle sfumature davvero bollenti.