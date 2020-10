Sara Croce, chi è la modella in causa con l’ex per un maxi risarcimento?

Sara Croce, chi è la modella in causa con l’ex per un...

Biografia di Sara Croce, ex Madre Natura e modella. L’ex fidanzato miliardario rivuole i regali che le ha fatto: risarcimento per 1 milione di euro.

Chi è la bellissima e giovane modella Sara Croce? Il suo ex ragazzo miliardario le ha chiesto un risarcimento di 1 milione.

Le Iene condurranno un’intervista su di lei e sul caso che la coinvolge: definita dall’ex fidanzato truffatrice e prostituta lei intende smentire e difendersi a spada tratta.

Sara Croce, vita e carriera

Sara Croce è un splendida modella nata il 4 giugno 1998 a Garlasco, Pavia. Conosciuta dai telespettatori e dal pubblico per aver debuttato a Miss Italia 2017 classificandosi quarta per poi diventare Madre Natura in Ciao Darwin 8.

All’età di 16 anni ha iniziato la sua avventura di modella sfilando in molte passerelle ma vedendosi eccessivamente magra ha cercato di riempire le sue forme con la palestra. Pian piano si è velocemente appassionata al fitness modellando il suo corpo con forme sinuose, armoniche e molto sexy.

Durante la Stagione 2019-2020 è stata la Bonas di Avanti un Altro, il programma condotto da Paolo Bonoli.

Si legge su ChieCosa.it che la Croce adora praticare sport e andare a cavallo, un’altra sua grande passione è senz’altro viaggiare poiché ama esplorare posti nuovi e fare esperienze entusiasmanti.

Modella, influencer e personaggio televisivo, la bellissima Sara Croce ha recentemente avuto qualche problema con il suo ex fidanzato petroliere Hormoz Vasfi.

La causa con l’ex fidanzato petroliere

L’ex fidanzato della modella, il magnate del petrolio Hormoz Vasfi, ha dato inizio ad una causa dandole della truffatrice. Proprio in un servizio speciale di Le Iene Sara Croce smentirà queste accuse e si racconterà per spiegare come effettivamente stanno le cose.

L’uomo sostiene che la donna abbia avuto una relazione, anche se breve, con lui solo ed esclusivamente per tornaconto economico personale: le ha chiesto un risarcimento di 1 milione di euro e ha voluto indietro tutti i regali che le ha fatto. Il petroliere l’ha accusata anche di averlo tradito con il suo attuale fidanzato.

La ragazza racconterà a Le Iene che lei non è assolutamente una truffatrice e tanto meno una traditrice: ha scelto di lasciare Hormoz perché con lui non si trovava bene, era spaventata dai suoi atteggiamenti.

Sara ha raccontato che lui ha addirittura gettato fuori dalla finestra delle sue valige piene di vestiti in preda alla rabbia più iraconda per un litigio davvero futile: lei non voleva uscire perché si sentiva poco bene, lui le ha buttato le borse fuori dal finestrone dal 30esimo piano.

Nell’ultimo litigio le ha lasciato lividi e graffi per strapparle l’orologio e i braccialetti dai polsi: lei è ancora spaventata dall’accaduto.

Ora Sara Croce afferma di essere perseguitata dall’ex fidanzato che si ostina a diffamarla e stalkerarla per rovinarla. La definisce una prostituta, una truffatrice che frequenta spacciatori e contatta spesso lo zio della ragazza per fargli notare che vita sconsiderata stia vivendo quando invece Sara non fa nulla di male.

Nell’imminente servizio di Le Iene verranno alla luce tutti i particolari di questa vicenda.

Curiosità su l’ex madre natura

La bella Sara Croce dopo aver frequentato il miliardario petroliere è ora coinvolta in una felice relazione con il calciatore Gianmarco Fiory. La ragazza dichiarò spesso di non volersi mettere con un calciatore a causa del lavoro che li porta ad essere poligami, ma sembra che alla fine l’amore abbia avuto la meglio sulla paura di essere traditi.

Sara Croce adora cantare e fare lunghe passeggiate a cavallo: due hobby che coltiva fin da quando era piccola.

Si racconta ancora molto spaventata dal suo ex ragazzo miliardario, finché questa storia non sarà archiviata definitivamente non si darà pace.