Chi è Sara Croce, la nuova Bonas di Avanti Un Altro ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, che sta facendo letteralmente impazzire il pubblico

Scopriamo tutti i segreti di Sara Croce, la modella classe ’98 che ha lasciato tutti di stucco durante l’apparizione al programma di Canale 5, Avanti Un Altro, nelle vesti di Bonas.

Chi è Sara Croce

Nasce nel 1998 a Garlasco (Pavia). La giovane fa la modella grazie alla sua altezza di 182 cm e alle sue forme da capogiro (con le misure di 82-59-89) che stanno letteralmente facendo impazzire tutti.

Per quanto riguarda, invece, la sua carriera scolastica, si sa che la giovane lombarda, dopo il diploma in Scienze applicate, si sia iscritta allo Iulm di Milano, alla facoltà di Comunicazione d’Impresa.

L’esordio della giovane nel mondo dello spettacolo avviene grazie a Miss Italia, a cui partecipa nel 2017 (dopo essere stata Miss Miluna Lombardia), classificandosi in quarta posizione. Dopo il concorso di bellezza, entra nel mondo della moda, ma la svolta per la bellissima ragazza arriva nel 2019, quando diventa Madre Natura a Ciao Darwin 8.

Ex fidanzati e relazioni

Per quanto riguarda la vita sentimentale della giovane, Sara Croce si professa single. In passato, però, ha fatto parlare di lei per alcuni flirt, come quello risalente al luglio del 2019, quando è stata paparazzata in compagnia di Andrea Damante, deejay ed ex tronista di Uomini e Donne, noto soprattutto per una lunga relazione con l’influencer Giulia De Lellis.

Sembrava che tra i due stesse davvero per nascere qualcosa, fino a quando il giovane non si è fidanzato con una ragazza di nome Claudia Coppola.

La giovane è molto seguita sui social e in particolare su Instagram, dove vanta 433 mila followers, che è probabile aumentino esponenzialmente man mano che la giovane si mostrerà nelle prossime puntate di Avanti Un Altro.