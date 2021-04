Sara Croce, il body attillatissimo mostra troppo: la FOTO seduce i fan

La Bonas Avanti Un Altro provoca i followers con uno scatto dalle sfumature bollenti. Il Body è troppo stretto: ‘Quanto sei sexy!’.

Sara Croce è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano all’interno del celebre game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Molto attiva sui sui social, è seguita da oltre 935mila followers con i quali condivide la sua quotidianità privata e professionale.

Poche ore fa, è ritornata sui social con uno scatto che ha fatto ribollire il sangue a migliaia di utenti. Ecco tutti i dettagli.

Il body striminzito non trattiene le curve

La Bonas di Avanti Un Altro ha mandato i visibilio gli utenti con uno scatto dalle note piccanti.

La bellissima modella di Garlasco si è mostrata infatti in una foto da shooting, in cui indossa un bellissimo body nero, il quale strettissimo mette in evidenza le sue forme sinuose e armoniche.

In primo piano il suo Lato B, alto e tonico e le sue gambe lunghissime rese ancor più slanciate ed eleganti da un paio di dècolletè a spillo in vernice nere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Un connubio perfetto sinonimo di perfezione!

Sara Croce spegne le polemiche: ‘Voi cosa fate di intelligente?

Dopo l’ultima puntata di Avanti Un Altro andata in onda la scorsa Domenica 18 Aprile, la Bonas, è stata presa d’assalto dalle polemiche da parte di alcuni haters i quali l’hanno accusata di vendere la sua immagine piuttosto che lavorare utilizzando le proprie competenze.

Sara Croce, stanca delle critiche mosse verso la sua persona, ha così sottoposto la questione ai suoi fan, aggiungendo che tale discorso, estremamente sessista, dovrebbe essere affiancato non solo al genere femminile, ma anche maschile. Riferendosi ai commenti ricevuti, ha chiosato:

‘Dunque dovrebbero sparire tutte le belle ragazze e i bei ragazzi con un lavoro apparentemente poco intelligente dalla TV. giusto?’

e ancora:

‘perchè voi cosa fate di intelligente? io studio e in più lavoro con la mia immagine!’

e poi:

‘sono sempre esistiti questi lavori! questo finto femminismo mi irrita’

ha concluso il volto del celebre game show rispondendo a quelli che fan hanno definito un commento che denota ‘un’ignoranza sconvolgente’ da parte di chi l’ha pronunciata, molto lontano dal concetto di emancipazione.