Sara Arfaoui si è rifatta? La prof dell’Eredità incastrata da una vecchia FOTO

La bellissima Sara Arfaoui, attualmente professoressa dell’Eredità è uno dei volti più belli della TV nostrana: ma è tutta naturale? La foto del passato.

Diventata famosa all’Eredità, la modella Sara Arfaoui è una delle “professoresse” del noto programma condotto da Flavio Insinna. Qualcuno sui social l’ha subito accusata di essersi rifatta e di non avere quelle labbra naturali. Una foto del passato rivela la verità.

La showgirl cresciuta a Nizza è tornata in Italia sedicenne per intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo e per adesso pare che il suo sogno stia andando a gonfie vele.

Sara Arfaoui rifatta? Spunta una foto del passato

La bellissima Sara Arfaoui è all’Eredità dal 2019 nel ruolo di “professoresse” ma anche di ballerina intrattenendo i telespettatori con divertenti stacchetti. Inoltre lei e l’altra prof. Ginevra Francesca Pisani aiutano il presentatore Flavio Insinna nelle spiegazioni letterali di alcuni termini.

Qualcuno di recente l’ha accusata di essere ricorda alla chirurgia soprattutto per le labbra. Ma è vero? Lei come risponde? Le critiche sul suo aspetto sono partite sin dai primi inizi in TV. In effetti è difficile non notare le sue labbra e i suoi zigomi.

Sara ammette che molte persone nel mondo dello spettacolo le hanno suggerito di rivolgersi ad un chirurgo estetico per piccole migliorie che in TV possono fare la differenza. Labbra e zigomi sono realmente rifatti? In un’intervista a Ok Salute la showgirl rivela la verità.

La Arfaoui svela la verità sui presunti ritocchini

In passato, per via della sua magrezza, del volto piccolo e delle gambe scheletriche veniva spesso presa di mira dagli altri bambini. I suoi tratti diversi le hanno provocato anni di bullismo ed esclusione.

Ma Sara è riuscita a superare i suoi compressi grazie ad un’attrice diventata un modello di bellezza per lei, Angelina Jolie: anche lei agli inizi della sua carriera da modella ha avuto i suoi stessi problemi.

La showgirl ha ammesso di aver preso in considerazione la chirurgia, ma ha resistito e non ha voluto nemmeno aumentare il seno. Le sue labbra sono completamente naturali e lo dimostra anche uno scatto appartenente al suo passato. Insomma, non possiamo che crederle!