Sapore Di Mare, che fine hanno fatto gli attori del mitico film?

Che fine hanno fatto gli attori di Sapore Di Mare? Scopriamo insieme come sono diventati oggi gli interpreti del film di Carlo Vanzina del 1983

Scopriamo insieme come sono diventati oggi gli attori del cast originale di Sapore di mare!

Il successo di Sapore di Mare

Sapore di Mare è un film del 1983 diretto dal noto regista italiano Carlo Vanzina. La pellicola è ambientata a Forte dei Marmi, nell’estate del 1965, dove si incrociano le storie di diverse famiglie e in particolar modo dei loro figli, che provengono da differenti città italiane.

Nel cast sono presenti Jerry Calà nei panni di Luca Carraro, Christian De Sica in quelli di Felicino Carraro, Marina Suma nel ruolo di Marina Pinardi, Virna Lisi nei panni di Adriana Balestra, Gianni Ansaldi nel ruolo di Gianni, Karina Huff in quello di Susan Hunt, Isabella Ferrari nel ruolo di Selvaggia, Giorgia Fiorio nei panni di Giorgia, Paolo Baroni e Angelo Maggi nei ruoli dei marchesini Pucci.

Nel sequel, Sapore di mare 2 – Un anno dopo, sono presenti anche Massimo Ciavarro nei panni di Fulvio Comanducci e Mauro Di Francesco in quelli di Uberto Colombo.

Scopriamo ora insieme come sono diventati gli attori del cast originale di Sapore di mare!

Come sono diventati gli attori del film

Jerry Calà e Christian De Sica

I due attori interpretavano i fratelli Carraro, Luca e Felicino. Le carriere di entrambi sono proseguite grazie al successo di commedie e cinepanettoni. Oggi Calà è protagonista di spettacoli in tutta Italia, mentre De Sica si divide tra cinema e tv.

Marina Suma

Dopo la popolarità raggiunta negli anni ’80 grazie al film, la Suma non riesce a bissare il successo negli anni Novanta. Oggi, lontana dai riflettori, vive e lavora a Salina nelle Isole Eolie, dove crea e vende gioielli di cartapesta.

Isabella Ferrari

La Ferrari ottiene grande successo grazie alla pellicola. Dopo quest’esperienza, riceve vari ruoli in commedie senza troppe pretese. Successivamente, viene diretta da registi del calibro di Ettore Scola, Ferzan Özpetek, Woody Allen e Paolo Sorrentino. In tv viene ricordata per le sue parti di rilievo in Distretto di Polizia, Cuore contro Cuore, Una grande famiglia.

Virna Lisi e Karina Huff

Virna Lisi vanta una carriera straordinaria ed è purtroppo mancata nel 2014. Anche Karina Huff è scomparsa, nel 2016 nella Londra dove era nata.

Gianni Ansaldi e Giorgia Florio

Ansaldi, dopo il successo della commedia di Vanzina, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha affiancato a questa carriera quella da fotografo professionista. La Florio è anche lei molto apprezzata nel campo della fotografia.

Paolo Baroni e Angelo Maggi

Paolo Baroni ha calcato set prestigiosi, collaborando con registi del calibro di Federico Fellini, Dino Risi e Roberto Benigni. Dal 1996 è il maggiordomo che apre l’ingresso agli ospiti di Bruno Vespa in Porta a Porta. Angelo Maggi è invece diventato un doppiatore molto importante di voci di attori stranieri molto noti, quali Bruce Willis, Tom Hanks e Robert Downey Jr.

Massimo Ciavarro

Massimo Ciavarro compare nel cast del secondo della serie di film. Interpreta Fulvio, playboy in costante libera uscita. Il giovane era già noto al pubblico dei fotoromanzi. Oggi, dopo il matrimonio con Eleonora Giorgi, è ricordato principalmente in tv per le partecipazioni da concorrente nei reality L’isola dei famosi e Pechino Express.

Mauro Di Francesco

Mauro Di Francesco prende parte anche lui a Sapore di mare 2. Oggi è un cabarettista molto famoso, che in passato ha messo in scena spettacoli in compagnia di attori come Giorgio Faletti e Massimo Boldi. Nel film interpreta Uberto, autista del Commendator Carraro, arrivato a Forte dei Marmi per conquistare una donna ricca.