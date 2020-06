Santiago ‘È gay’: l’outing sui social del figlio di Belen Rodriguez sull’amico fa eco alla voce della showgirl

Belen Rodriguez e l’outing assieme al piccolo Santiago nelle storie di Instagram “È proprio gay!”

Belen Rodriguez torna sotto l’attenzione dei media per alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi sui social. Qualche giorno fa, la showgirl argentina aveva lasciato trapelare alcuni dettagli relativi alla sua crisi con il marito Stefano De Martino.

Dopo l’ammissione, i fan si sono scatenati e hanno iniziato a chiederle maggiori delucidazioni sulla sua vita sentimentale. Ed è proprio a tal proposito che giungono le parole di Belen Rodriguez, che hanno spiazzato gli utenti.

Un altro uomo nella vita di Belen?

Molti fan della Rodriguez la stanno letteralmente tartassando di domande attraverso i suoi social. Gli utenti sarebbero interessati, in particolare, alla vita sentimentale della showgirl.

Nei giorni scorsi, le sono state posti numerosi quesiti relativi alla vicinanza della donna a Mattia Ferrari, dal quale la 35enne pare inseparabile. Il legame tra i due sembrerebbe, tra l’altro, essersi fortificato in questo periodo di crisi De Martino.

Belen, esasperata dalle indiscrezioni, non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e ha deciso di raccontare tutta la verità sulla questione.

L’eco di Santiago: “È proprio gay”

Nel corso di una storia su Instagram pubblicata recentemente dalla Rodriguez, la showgirl ha voluto mettere a tacere gli utenti del social in questione. La donna ha svelato tutti i retroscena relativi al suo rapporto con Mattia Ferrari.

In alcune storie, mostra l’uomo e racconta di come lui si stia divertendo a truccare una sua amica, Patrizia Griffini. In quest’occasione, Belen fa una precisazione che spiazza i fan:

“Mattia Ferrari il mio nuovo fidanzato? Ma se è gay!”

La showgirl sottolinea l’orientamento ses*uale di Ferrari e gli fa fare outing sotto gli sguardi di centinaia di persone. Il tutto per mettere a tacere i gossip.

Dopo l’esordio della Rodriguez, giunge immediatamente una voce che le fa eco e che la supporta. Si tratta del figlio Santiago, che, seduto accanto a lei, dice: