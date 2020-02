Santa Giacinta, perché si festeggia oggi 20 febbraio la veggente di Fatima? Storia e tradizioni

Oggi, 20 febbraio, si festeggia la Santa Giacinta Marto, una dei tre bambini a cui la Madonna di Fatima apparve nel 1917. Ti raccontiamo un po’ di storia e curiosità sul suo conto.

Santa Giacinta nacque proprio a Fatima nel 1910. Quando le apparve la Madonna era con suo fratello e sua cugina.

La bambina a cui apparve la Madonna

Il nome completo di Santa Giacinta è Jacinta de Jesus Marto. La città che ne vide i natali fu proprio Fatima nel 1910. Prima che la Madonna le apparisse, era una bambina come tutte le altre e faceva ciò che facevano tutte le altre. Ma, dal 13 maggio del 1917, la sua vita prese una piega diversa. A quella data, infatti, risale la prima apparizione ai tre bambini della Madonna di Fatima. I tre: Giacinta, suo fratello Francesco e sua cugina Lucia, stavano tornando dal pascolo quando la Madonna gli apparve. Dopo di allora Giacinta divenne una cattolica praticante.

Come aveva previsto la Madonna, un anno e mezzo dopo, nel 1918, i bambini si ammalarono di Spagnola. Il fratellino di Giacinta morì molto presto mentre per lei la malattia fu più lunga. Nell’ospedale di Lisbona, dove la bambina venne ricoverata, i medici tentarono l’impossibile per salvarle la vita. A nulla valsero gli sforzi perché Giacinta morì a 10 anni il 20 febbraio del 1920.

Perché è venerata?

Santa Giacinta viene festeggiata oggi, nel giorno della sua morte per volontà della chiesa cattolica. Il 13 maggio del 2000 venne beatificata da Papa Giovanni Paolo II. Il titolo di Santa le è stato dato nel 2017, nello stesso giorno, dall’attuale Papa Francesco. 13 maggio proprio perché la Madonna le apparve in quel giorno. La salma della Santa ha alloggio nel Santuario di Fatima e, ogni anno, è meta per molti fedeli.

Suor Lucia dos Santos, la cugina di Santa Giacinta, morta nel 2005, ha testimoniato molto sulle apparizioni. Oggi, anche per lei, è in corso il processo di beatificazione.