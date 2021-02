Sanremo, Pago scartato si sfoga: “Non mi hanno considerato”- VIDEO

Il cantante Pacifico Settembre è stato escluso dalla kermesse Sanremese ed ha raccontato l’accaduto in un intervista fiume.

Pago non è uno che si tira indietro, si sa, ed anche questa volta il cantante ed ex volto del GFVip ha svelato quanto accaduto ed il perché non sarà presente al Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo, tra polemiche e presenze attese

Il Festival di Sanremo è una delle manifestazioni dello spettacolo più radicate nella cultura e nelle abitudini degli italiani. Tanto che la kermesse nella città dei fiori è giunta alla sua 71esima edizione.

Un vero record, che però questo anno ha rischiato fino all’ultimo di saltare. La causa erano le molte polemiche sorte intorno alla gestione della manifestazione in piena pandemia.

La questione del “pubblico sì o pubblico no” ha diviso non solo l’opinione pubblica ma anche le autorità politiche.

L’assetto dell’organizzazione è stato definito ed al timone tornerà Amadeus affiancato da Fiorello, in una formula che ha conquistato tutti lo scorso anno. Tra gli ospiti illustri che si avvicenderanno sul palco dell’Ariston, anche il campione Ibrahimovic.

Grande assente invece prima annunciata sarà la top Model Naomi Campbell, sostituita dalla bella e brava Vittoria Ceretti come riporta La Repubblica.

Dal 2 al 6 marzo dunque assisteremo alla nuova edizione del Festival di Sanremo, su Rai 1 per cinque attesi prime time!

Pago scartato, il duro sfogo

Sanremo si sa, non è esente da polemiche e nelle scorse ore ne è scoppiata un’altra per l’esclusione, pare, del cantante Pago.

È stato proprio l’artista, già volto noto in tv per aver partecipato ai reality Temptation Island e GFVip, fino alla vittoria a Tale e Quale Show, a raccontare quanto accaduto.

Pacifico Settembre si è lasciato andare ad un duro sfogo ai microfoni della trasmissione “Casa-Chi”, postando poi il pezzo sul suo profilo social Instagram.

“Io ho presentato una canzone, non lo facevo da qualche anno, per motivi di delusione ed altro. Avevo non una ma tre canzoni molti interessanti. Ma non sono state prese in considerazione”.

Il cantante originario di Quartu Sant’Elena ha dunque manifestato senza filtri la sua delusione al giornalista Gabriele Parpiglia.

Secondo Pago, le canzoni che ha presentato, ad opera di altri compositori erano molto belle e valide.

Ma anche tra gli altri esclusi ci sarebbero nomi molto validi e secondo Pacifico ciò dipenderebbe da una precisa linea di scelte.

“..Non si può dire niente ad Amadeus.. hanno fatto scelte ben mirate.. C’è una line a ben precisa perché probabilmente il mercato lo richiede”

Pago dunque pur deluso dall’essere stato scartato confida che ritenterà il prossimo anno perché il fascino di Sanremo è indiscutibile.

“Mi riproporrò sicuramente. E’ un palco che affascina tutti i cantanti, mi piacerebbe salirci”.

Non resta dunque che attendere l’inizio della kermesse Sanremese di questo anno che si annuncia carica di colpi di scena all’insegna della celebrazione della musica italiana!