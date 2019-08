Sanremo, la strangola e cerca di gettarla dal balcone: figlio di 13 anni salva la madre

Una brutta vicenda a Sanremo dove un figlio di 13 anni riesce a salvare la madre, strangolata e quasi gettata dal balcone. Ma cosa è successo dentro quella casa?

E’ successo tutto in un attimo nel cuore di Sanremo e per questa donna si stava per segnare l’epilogo. Una violenza subita sin dal 2011.

Abusata e maltrattata dal 2011

Una coppia normale formata da una donna di 30 anni – con già un figlio – e un uomo di 50 anni. Le vessazioni e i maltrattamenti iniziano sin da subito ma la sua vittima non riusciva a lasciarlo, per paura di ritorsioni e reazioni.

Lui spesso e volentieri si ubricava, tornando a casa e massacrandola di botte. Ad inizio di quest’anno la donna si prese coraggio denunciando tutte le violenze subite, lo stalking e le minacce anche sul luogo di lavoro.

Ma tutto questo non ha fermato la violenza di quest’uomo oramai incapace di controllarsi.

Strangolata e salvata dal figlio di 13 anni

Ieri la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quando ad un certo punto l’uomo si avvicina alla donna con violenza e dopo averla minacciata tenta di strangolarla ferocemente.

Nel tentativo aggiunge anche il fatto di volerla gettare dal balcone e tutto davanti al figlio di 13 anni. Mentre il figlio tenta di salvare la madre, si prende un pugno in pieno volto e la vicina di casa – sentendo le urla – contatta prontamente il 112.

Immediato l’intervento della Polizia di Sanremo che arresta l’uomo mettendo la parola fine a questi maltrattamenti. Il ragazzino è stato portato in Ospedale per accertamenti, mentre la donna è stata dimessa con 15 giorni di prognosi.