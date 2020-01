Polemica sui cachet di Sanremo: ecco quanto incasseranno gli ospiti del Festival

Polemica sui social per la differenza di cachet tra Roberto Benigni e Giorgina, ecco a quanto ammantano le loro richieste

A quanto pare la polemica ci ha messo davvero poco ad alzarsi, parliamo appunto della differenza di cachet tra il bravissimo conduttore Roberto Benigni e la brava Giorgina.

Polemica pesati sui social

Non si era ancora fermata la polemica che in questi giorni sta girando sul web, nata appunto dalla partecipazione del concorrente mascherata, per riportare alla luce i Cachet degli ospiti al Festival. A dare voce a questo è il sito Dagospia che pala di un assegno sostanzioso al bravo Roberto Benigni di circa 300mila euro. Una somma per niente alta se s mette a confronto quello della bella Giorgina.

A quanto pare le indiscrezioni di questi giorni infatti parlano di un cachet completamente diverso da quello di Benigni per la giovane Giorgina, stiamo parlando di una differenza sostanziale che ammonterebbe a meno della metà di quello di Benigni. La partecipazione di Giorgina Rodriguez ammonterebbe infatti a circa 140mila euro. Una somma davvero poca rispetto a quella di Benigni che avrebbe alzato una bella polemica sui social.

Polemiche sui cachet a Sanremo

A dare però delle giustificate risposte ai telespettatori su questo dislivello è proprio il Codacons, che si dice pronto a rivolgersi alla Corte de Conti contro qualsiasi spreco di denaro pubblico. Il Cadacons giustificherebbe la differenza di Cachet tra i due artisti in questo modo:

“Non dimentichiamo che stiamo parlando di un premio Oscar nonché di un artista enorme, riconosciuto internazionalmente, che credo possa assolutamente valere un ‘mezzo-cachet’ di una qualsiasi altra rockstar”

Ma il pubblico di Sanremo trova ingiusta questa differenza assurda.