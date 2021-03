Sanremo, 3′ serata: duetti e cover, tutte le esibizioni del 4 marzo

Tra poche ore andrà un onda l’attesa serata dedicata alle cover con duetto d’eccezione, ecco tutti i brani proposti e gli abbinamenti.

Il Festival di Sanremo arriva al giro di boa: dopo le due serate dedicate alla presentazione dei brani, giovedì 4 marzo ci sarà una pausa dalla gara.

Protagonista assoluta la musica: ecco le scelte artistiche dei 26 big per la serata dei duetti!

Sanremo 2021, terza serata anticipazioni ospiti e conduttori

La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha preso il via martedì 2 marzo per la consueta settimana dedicata alla canzone italiana.

L’emergenza sanitaria e le polemiche hanno avvolto l’avvio dell’edizione 2021 ma l’organizzazione sta procedendo nel migliore dei modi regalando spettacolo in totale sicurezza.

Ciò è dimostrato dall’escamotage di far partecipare il cantante Irama, squalificato per un positivo nel suo entourage, attraverso il video delle prove. Il cantante 25enne è balzato addirittura al 3′ posto della classifica provvisoria.

Stasera andrà dunque in onda la terza serata. La gara si prenderà un giorno di pausa, le esibizioni di tutti i cantanti saranno dedicate ad interpretare delle cover di alcuni brani molto famosi.

Ogni cantante sarà dunque abbinato ad un’altra star della musica non in gara, per uno spettacolo dedicato a celebrare la musica italiana in ogni sua sfumatura.

La coppia Amadeus-Fiorello sarà affiancata dalla modella Vittoria Ceretti. Ospiti poi sul palco dell’Ariston saranno Sinisa Mihajolovic, i Negramaro e Valeria Fabrizi.

4 marzo: tutte le cover ed i duetti

Una serata dunque che si prevede leggera e coinvolgente, per i cantanti ma anche per il pubblico che potrà assistere alle performance vocali degli artisti in una veste diversa.

Ecco tutte le esibizioni previste, con titolo del brano ed abbinamento tra i 26 Big ed alcune voci celebri del panorama musicale italiano.

Aiello : in coppia con Vegas Jones canta il brano “Gianna” di Rino Gaetano.

: in coppia con Vegas Jones canta il brano “Gianna” di Rino Gaetano. Annalisa : con Federico Poggipollini canta il brano “La musica è finita” di Ornella Vanoni.

: con Federico Poggipollini canta il brano “La musica è finita” di Ornella Vanoni. Arisa : con Michele Bravi canterà “Quando” di Pino Daniele.

: con Michele Bravi canterà “Quando” di Pino Daniele. Bugo: con I Pinguini Tattici Nucleari presenta la cover di “Un’avventura”

Colapesce e Di Martino : cantano “Povera Patria” di Franco Battiato

: cantano “Povera Patria” di Franco Battiato Coma_Cose : con Alberto Radiuss e Mamakass cantano “Il mio canto libero” di Lucio Battisti.

: con Alberto Radiuss e Mamakass cantano “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. Ermal Meta : con Napoli Mandolin Orchestra canterà “Caruso” di Lucio Dalla.

: con Napoli Mandolin Orchestra canterà “Caruso” di Lucio Dalla. Extraliscio : in duetto con Davide Toffolo canterà assieme a Peter Pilcher il brano “Medley Rosamunda”.

: in duetto con Davide Toffolo canterà assieme a Peter Pilcher il brano “Medley Rosamunda”. Fasma : duetterà con il rapper Nesli sulle note del suo brano “La fine”.

: duetterà con il rapper Nesli sulle note del suo brano “La fine”. Francesco Renga : con Casadilego canterà “Una ragione di più” di Ornella Vanoni.

: con Casadilego canterà “Una ragione di più” di Ornella Vanoni. Fulminacci : con Roy Paci e Valerio Lundini canterà “Penso positivo” di Jovanotti.

: con Roy Paci e Valerio Lundini canterà “Penso positivo” di Jovanotti. Gaia : con Lous And The Yakuza canterà la cover di “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco.

: con Lous And The Yakuza canterà la cover di “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Ghemon : con i Neri Per Caso canterà il medley dei brani “La canzone del sole”, “Donne Acqua e Sapone” e “Le ragazze”.

: con i Neri Per Caso canterà il medley dei brani “La canzone del sole”, “Donne Acqua e Sapone” e “Le ragazze”. Gio Evan : assieme agli ex concorrenti di The Voice Senior canterà “Gli anni” degli 883.

: assieme agli ex concorrenti di The Voice Senior canterà “Gli anni” degli 883. La Rappresentante di Lista : duetteranno con Donatella Rettore sulle note del suo brano “Splendido Splendente”.

: duetteranno con Donatella Rettore sulle note del suo brano “Splendido Splendente”. Lo Stato Sociale : assieme a Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo canteranno “Non è per sempre” un brano degli Afterhours.

: assieme a Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo canteranno “Non è per sempre” un brano degli Afterhours. Madame : si esibirà in “Prisencolinensinainciusol” di Adriano Celentano.

: si esibirà in “Prisencolinensinainciusol” di Adriano Celentano. Malika : canterà “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli.

: canterà “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli. Maneskin : con Manuel Agnelli canteranno “Amandoti” dei CCCP di Giovanni Lindo Ferretti.

: con Manuel Agnelli canteranno “Amandoti” dei CCCP di Giovanni Lindo Ferretti. Max Gazzé : con M.M.B. canterà “Del Mondo” dei Csi di Giovanni Lindo Ferretti.

: con M.M.B. canterà “Del Mondo” dei Csi di Giovanni Lindo Ferretti. Francesca Michielin e Fedez : si esibiranno in un medley di “Del Verde” e “Le cose che abbiamo in comune” di Calcutta e Daniele Silvestri.

: si esibiranno in un medley di “Del Verde” e “Le cose che abbiamo in comune” di Calcutta e Daniele Silvestri. Noemi : con Neffa canterà un suo brano “Prima di andare via”.

: con Neffa canterà un suo brano “Prima di andare via”. Orietta Berti : con Le Deva canterà “Io che amo solo te”.

: con Le Deva canterà “Io che amo solo te”. Random : con i The Kolors canterà “Ragazzo fortunato” di Jovanotti

: con i The Kolors canterà “Ragazzo fortunato” di Jovanotti Willie Peyote: con Samuele Bersani canterà il brano “Giudizi Universali”.

Per non perdersi nemmeno un’esibizione non resta che sintonizzarsi stasera su Rai 1 a partire dalle 20.40 e seguirci per le anticipazioni delle prossime serate!