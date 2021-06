Sanremo 2022, lo spoiler involontario: Amadeus svela tutto con una maglietta? Foto

Intorno a Sanremo 2022 ancora si cela un velo di mistero ma i fan più attenti hanno colto uno “strano” messaggio sui social: Amadeus spoilera tutto?

Chi salirà sul palco dell’Ariston dopo le due ultime fortunate edizioni del Festival canoro più seguito di sempre? Molte le ipotesi e tante speranze: forse in arrivo una coppia da urlo, ecco l’indizio chiave!

Sanremo 2022, lo spoiler di Amadeus: ‘Mi manca..’

Dopo due edizioni da record della manifestazione canora d’eccellenza per il nostro Paese tutti attendono con trepidazione di scoprire chi calcherà il prestigioso palco dell’Ariston.

Nelle edizioni del 2020 e 2021 infatti una coppia straordinaria è stata alla conduzione, portando spettacolo, riflessioni e temi sociali, e tanto divertimento. Stiamo parlando della scoppiettante abbinata Amadeus-Fiorello.

Nonostante il presentatore abbia più volte già smentito la possibilità di un terzo Sanremo con i due grandi amici dai social è arrivato un possibile ed involontario spoiler che se confermato farebbe esultare tutti i fan!.

A “spifferare” tutto è stata Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus con la didascalia allo scatto inequivocabile: Ama con indosso una t-shirt con dipinta la faccia dell’amico Fiorello!

“Ho capito che…mio marito sente la mancanza del suo amico Ciuriiii”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Una distrazione? Solamente una coincidenza? Quello che è certo è che Amadeus e Fiorello sono molto amici da moltissimi anni e proprio la loro sintonia sul palco e fuori ha sancito il successo delle due edizioni scorse.

Sanremo 2022: rumors e conferme: le ultime notizie

Mentre fan e personaggi del settore come il giornalista Parpiglia ipotizzano in questo gesto di Amadeus un “segnale” chiaro, l’ultimo comunicato ufficiale di Stefano Coletta sul prossimo palinsesto Rai 2021/2022 ha smentito che qualunque decisione sull’organizzazione del Festival sia già stata presa.

“Riguardo il Festival e l’Eurovision è tutto top secret..i lavori sono cominciati ma non abbiamo definito conduzioni e direzioni artistiche”

Coletta infatti precisa che si deve ancora definire in quale città si terrà l’Eurovision e anticipa però che il Festival andrà in onda come di consueto ad inizio Febbraio 2021.

Altri spoiler, non confermati, parlano invece di un cambio guardia con Alessandro Cattelan o addirittura Ilary Blasi. Ancora nessuna conferma dunque ma tanta fibrillante attesa!

Per scoprire tutto sul prossimo Festival di Sanremo continuate a seguirci, vi terremo aggiornati!

LEGGI ANCHE → Uomini e Donne, anticipazioni di settembre: il ritorno di Tina ed i nuovi protagonisti!