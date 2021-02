Sanremo 2021, niente squalifica per Fedez e Francesca Michielin

I due artisti, dopo il gravissimo gesto di Fedez, potranno ancora partecipare alla gara canora più ambita d’Italia.

Il verdetto è arrivato a seguito della polemica scoppiata sui social e si è rivelato essere favorevole per entrambi gli artisti.

Fedez e Francesca Michielin saliranno sul palco dell’Ariston il 2 marzo 2021 con il brano “Chiamami per nome”.

Enorme l’entusiasmo dei fan, a seguito della decisione presa dai vertici di Rai e dalla direzione artistica del Festival di Sanremo.

Potranno ascoltare i loro beniamini e tifare per loro durante la gara canora più ambita e chiacchierata d’Italia.

Caso Fedez, ecco cos’era successo

Qualche ora fa, vi avevamo raccontato nel dettaglio il gravissimo gesto di Fedez.

Il rapper milanese aveva pubblicato, tra le storie di Instagram, un video delle prove con Francesca Michielin.

I due artisti stavano cantando il brano che avrebbero dovuto portare in gara a Sanremo 2021, dal titolo “Chiamami per nome”.

Nonostante il cantante lo avesse immediatamente eliminato, il filmato ha iniziato a circolare in rete.

Ed è così che si è iniziato a vociferare che la coppia sarebbe stata squalificata. A distanza di poche ore dall’accaduto, è arrivato il verdetto.

Niente squalifica per Fedez e Francesca Michielin

Dopo poco dal gravissimo gesto di Fedez, l’organizzazione e la direzione artistica del Festival hanno fatto sapere di non ritenere di dover prendere alcun provvedimento in merito.

Fedez e Francesca Michielin restano quindi in gara a Sanremo 2021, perché “la durata dell’interpretazione nel video risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano”.

Secondo i vertici, quindi, la canzone di Fedez e Francesca Michielin può considerarsi ancora un inedito.

Niente squalifica per i due artisti, che secondo Rai non hanno violato in modo determinante il regolamento della manifestazione.

La coppia di cantanti è felicissima, e Fedez ricorderà l’accaduto soltanto come un brutto spavento.