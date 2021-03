Quote Sanremo 2021: ecco i favoriti secondo i pronostici dei bookmaker

Ecco chi vincerà e chi invece si piazzerà tra le ultime posizioni secondo i bookmaker che hanno fatto le loro accurate previsioni.

Stasera, sabato 6 marzo 2021, andrà in onda su Rai 1, in prima serata, la finalissima del Festival di Sanremo 2021.

E’ trepidante l’attesa del pubblico che non vede l’ora di vedere chi sarà il vincitore di questa 71esima edizione della kermesse.

Nel frattempo, i bookmaker hanno fatto i loro pronostici, basati su ricerche accurare e su statistiche infallibili, che però potrebbero essere rivoluzionate dal televoto di stasera.

Ecco chi potrebbe vincere secondo loro!

Chi si piazzerà nelle ultime posizioni

Secondo i bookmaker, dovrebbero scordarsi definitivamente la vittoria artisti come Aiello, Random, Francesco Renga, Gaia, Ghemon e Coma_Cose.

Gaia era una delle favorite per la vittoria prima che calcasse il palco dell’Ariston: ora, la possibilità di vincere sembra essere sfumata.

Lo stesso vale per Francesco Renga, che ha deluso tutti con la sua canzone non ritenuta all’altezza.

Tra le ultime posizioni, dovrebbe esserci anche Bugo, nonostante in molti sperassero nella sua vittoria, dopo gli eventi dello scorso anno, che tutti noi conosciamo.

Chi vincerà Sanremo 2021

Tra i super favoriti di quest’edizione, invece, c’è senza dubbio Irama.

L’artista, che ha rischiato di essere escluso dal Festival per via della positività dei suoi collaboratori, sta partecipando alla gara in “smart working“.

Se vincesse, sarebbe il primo artista della storia a trionfare in “DAD” e non sarebbe altro che la ciliegina sulla torta di un Festival ristrutturato totalmente in funzione della pandemia.

Tra gli altri papabili vincitori ci sono La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Annalisa, Willie Peyote, Arisa e Maneskin.

Quest’ultima band, dopo l’insuccesso della prima serata, ha scalato la classifica di gradimento e ora potrebbe addirittura trionfare in questa 71esima edizione!