Sanremo 2021, Irama di nuovo in gara: Amadeus chiede di cambiare il regolamento

Sanremo 2021, Irama di nuovo in gara: Amadeus chiede di cambiare il...

Un evento mai accaduto: le case discografiche danno l’ok alla partecipazione di Irama con il video delle prove. I dettagli.

Il cantante Irama era stato escluso poiché un suo collaboratore era risultato positivo, ma una proposta di Amadeus lo riporta in gara!

Caso Irama: il cantante di nuovo in gara?

Nel Sanremo delle novità assolute eccone un’altra che creerà un precedente storico: un cantante potrebbe partecipare tramite video.

Ad essere protagonista nelle ultime ore è stato infatti il “caso Irama”. Il cantante infatti, aveva ricevuto uno stop apparentemente definitivo dopo che un membro del suo staff era risultato positivo al tampone rapido.

Irama era invece risultato assolutamente negativo al successivo tampone di controllo. Purtroppo il collaboratore risultava ancora positivo al tampone molecolare e si era aggiunto il positivo di un secondo collaboratore. Da ciò era nata la decisione di escluderlo dalla kermesse per impossibilità di esibirsi.

A comunicare l’esclusione di Irama era stato proprio Claudio Fasulo, direttore di Rai 1. La sua presenza nella prima serata come da scaletta era infatti stata sostituita dalla performance di Noemi.

Ora però arriva una sentita notizia per i fan del giovane cantante tra i più amati dal pubblico: Irama sarà di nuovo in gara.

L’idea come riporta anche Leggo pare essere arrivata da Amadeus la scorsa notte ed ha avuto il nulla osta delle case discografiche:

“Non mi piaceva che un ragazzo fosse escluso per un problema legato al Covid ed alla positività di un collaboratore..Chiedo perciò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale”

La proposta di Amadeus come ha spiegato lui stesso in conferenza stampa, potrebbe rivelarsi molto utile anche in altri casi analoghi.

Il Festival di Sanremo 2021: la situazione dei contagi

Una 71esima edizione dunque che parte subito con colpi di scena a cui l’organizzazione, con il direttore artistico Amadeus in testa, hanno posto subito rimedio.

Il problema del contenimento dei contagi è molto sentito, come si nota dalla scelta di escludere la presenza del pubblico.

Proprio Amadeus ha ricordato ieri sera quanto sia importante l’uso della mascherina ed il rispetto delle distanze per cercare di arginare il diffondersi del virus.

Proprio per monitorare attentamente la situazione all’esterno dell’Ariston sono stati approntati delle location deputate ai tamponi rapidi. Fino ad ora 7 i positivi riscontrati, alcuni si sono negativizzati ed altri sono già stati messi in quarantena.

Seconda serata 3 marzo: la scaletta

La kermesse canora dunque tornerà in onda oggi per la seconda attesissima serata. Sul palco dell’Ariston dunque si avvicenderanno gli altri 13 big in gara:

Orietta Berti

La Rappresentante di Lista

Lo Stato Sociale

Bugo

Gaia

Willie Peyote

Malika Ayane

Fulminacci

Extraliscio

Ermal Meta

Gio Evan

Irama- con il video delle prove

Random

Le Nuove Proposte che si esibiranno stasera saranno:

Wrongonyou

Greta Zuccoli

Davide Shorty

Dellai

Per non perdersi nemmeno un colpo di scena di quello che si preannuncia uno degli eventi del 2021 non resta che sintonizzarsi su Rai 1 a partire dalle 20.40!