Sanremo 2021, CLAMOROSO: svelato il nome della co-conduttrice

Dopo tanta attesa, è stato finalmente rivelato il nome della donna che affiancherà Amadeus nella conduzione del Festival.

Sanremo 2021 è uno degli eventi più attesi del momento.

E lo è sia perché è un consueto appuntamento annuale super chiacchierato che perché avrà luogo nel bel mezzo di una pandemia.

Dal 2 al 6 marzo il teatro dell’Ariston e Rai 1 vedranno al centro il direttore artistico Amadeus, gli ospiti e i campioni in gara, che concorreranno per il titolo ambitissimo.

Molti dettagli sono già trapelati, ma è delle ultime ore la rivelazione del nome della co-conduttrice che affiancherà Amadeus. Ecco chi è!

Tutte le presenze del Festival

Amadeus affronterà il secondo anno di conduzione del Festival e non lo farà da solo.

Assieme a lui, infatti, ci sarà ancora una volta Fiorello, storico amico e amatissimo showman.

Oltre a Fiore, Achille Lauro sarà una presenza fissa dell’evento, come anche il bomber rossonero Zlatan Ibrahimovic e la cantante Elodie.

Quando si pensava che tutte le novità fossero già state svelate, arriva una cocente rivelazione.

Ecco chi potrebbe essere la co-conduttrice del Festival.

Il nome della co-conduttrice di Sanremo 2021

Come riportato da Vanity Fair, accanto ad Amadeus, in tutte e 5 le serate di Sanremo 2021, potrebbe esserci Alice Campello.

Dopo Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, un’altra moglie di un celebre calciatore potrebbe calcare il palco dell’Ariston.

La Campello è la bellissima moglie di Alvaro Morata, attaccante della Juventus, nata il 5 marzo del 1995.

È modella, influencer, imprenditrice e mamma dei piccoli Leonardo, Alessandro ed Edoardo.

La coppia ha iniziato la loro idilliaca relazione nel 2016, dopo di che è convolata a nozze a Venezia nel 2017.

La famiglia ha vissuto per un periodo in Spagna, mentre adesso si trova in Italia.

Non ci resta che augurare tanta fortuna ad Alice con la sua nuova esperienza!