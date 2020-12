Domani giovedì 17 dicembre 2020 Amadeus presenterà Sanremo su Rai1 in prima serata. Al momento ci sono 10 finalisti derivanti dalla categoria Giovani di Sanremo ma soltanto 6 di loro potranno salire sul palco dell’Ariston insieme ad altri due artisti di Sanremo.

Nella puntata le 26 scelte di Amadeus potranno sfilare e presentare i rispettivi brani scelti.

Amadeus sarà sia conduttore di Sanremo 2021 che direttore artistico, presenterà la finale dei Giovani del prossimo Festival di Sanremo di giovedì 17 dicembre in onda su Rai1 in prima serata. Lo show sarà ospitato al Teatro del Casinò di Sanremo.

L’ufficializzazione dei ventisei big che parteciperanno alla gara è vicinissima: tra di loro 10 sono donne e 6 giovani.

Amadeus ha affermato che l’età media sarà più bassa delle scorse edizioni e la presenza di giovani sarà evidente e piacevole. Rispetto alla scorsa edizione infatti l’età media è decisamente più bassa e per i giovani questo sarà un trampolino di lancio molto importante. Molti di loro, continua Amedus, sono già famosi e apprezzati su molte piattaforme streaming ma:

Per me vince la canzone. Tra i Big ci saranno molti giovani, Sanremo sarà una vetrina per loro!