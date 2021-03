Sanremo 2021, scaletta 4′ serata: Mahmood, gli altri ospiti ed i cantanti in gara

La 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana vola verso la finale, stasera 5 marzo ci saranno ospiti e colpi di scena.

Ottimi gli ascolti per le scorse serate della kermesse più attese dell’anno. La gara ora entra nel vivo, ecco cosa accadrà nella serata di venerdì 5 marzo.

Sanremo, 4′ serata: Mahmood prepara uno show speciale

La quarta serata del Festival di Sanremo si aprirà questa sera, venerdì 5 marzo e l’attesa sale altissima dopo le premesse delle precedenti serate.

Stasera, sul palco dell’Ariston a partire come sempre dalle 20.40 si avvicenderanno i Big in gara, guidati magistralmente dal bravissimo Amadeus che ha dimostrato ancora una volta di essere un presentatore attento e versatile.

Accanto a lui sempre Fiorello che riesce ad emozionare con le sue performance canore e a far ridere con i suoi scketch assieme all’amico di sempre. Ospiti fissi ancora il calciatore Ibrahimovic ed Achille Lauro che presenterà un nuovo “quadro”.

La madrina della serata accanto alla coppia Amadeus-Fiorello sarà la conduttrice Barbara Palombelli.

Ospite speciale il vincitore dell’edizione del 2019 con il brano “Soldi”, Mamhood. Il cantante ha svelato a Rtl 102.5 di eseere emozionato di tornare sul palco dell’Ariston:

“Mi mancava andare a Sanremo ma mi farà strano..mi fa molto piacere perché da subito mi è sembrata un’edizione molto fresca. Mi sto davvero impegnando, spero che il risultato finale piaccia e che sia originale”

Venerdì avró l’onore di cantare sul palco di #Sanremo2021

Devo dire che mi fa un po’ strano tornare lì, dove la maggior parte di voi ha iniziato a conoscermi.

Grazie per quest’opportunità.

Sono felice ❤️❄️#foto @lemondefr pic.twitter.com/6yow9FVoTY — Mahmood (@Mahmood_Music) February 28, 2021

Mahmood non svela il contenuto dell’esibizione anche se in molti ipotizzano che presenterà il suo nuovo singolo “Inuyasha” magari in medley con gli altri suoi grandi successi.

Le 26 canzoni in gara

Per quanto riguarda il meccanismo della gara, stasera ascolteremo tutte le canzoni partecipanti alla 71esima edizione del Festival. Eccole in ordine alfabetico, poiché l’ordine di uscita dei cantanti verrà svelato solamente poco prima della diiretta.

Aiello con “Ora”

con “Ora” Annalisa con “Dieci”

con “Dieci” Arisa con “Potevi fare di più”

con “Potevi fare di più” Bugo con “E invece sì”

con “E invece sì” Colapesce e Di Martino con “Musica leggerissima”

e con “Musica leggerissima” Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”

con “Fiamme negli occhi” Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”

con “Un milione di cose da dirti” Extraliscio e Davide Toffolo con “Bianca luce nera”

e con “Bianca luce nera” Fasma con “Parlami”

con “Parlami” Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”

con “Chiamami per nome” Francesco Renga con “Quando trovo te”

con “Quando trovo te” Fulminacci con “Santa Marinella”

con “Santa Marinella” Gaia con “Cuore amaro”

con “Cuore amaro” Ghemon con “Momento perfetto”

con “Momento perfetto” Gio Evan con “Arinca”

con “Arinca” Irama con “La genesi del tuo colore”

con “La genesi del tuo colore” La Rappresentante di Lista con “Amare”

con “Amare” Lo Stato Sociale con “Combat Pop”

con “Combat Pop” Madame con “Voce”

con “Voce” Malika Ayane con “Ti piaci così”

con “Ti piaci così” Maneskin con “Zitti e buoni”

con “Zitti e buoni” MAx Gazzè con “Il farmacista”

con “Il farmacista” Noemi con “Glicine”

con “Glicine” Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”

con “Quando ti sei innamorato” Random con “Torno a te”

con “Torno a te” Willie Peyote con “Mai dire mai (La locura)”

Dopo la serata delle cover la classifica generale vede nella top ten Ermal Meta, Annalisa e Willie Peyote ai primi posti, ma ancora nulla è stabilito.

La TOP 10 della classifica generale

Siete d’accordo?#Sanremo2021 pic.twitter.com/wyp2UhFmIi — Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 5, 2021

Non resta dunque che sintonizzarsi su Rai 1 a partire dalle 20.40 per assistere alle serate finali del 71esimo Festival di Sanremo.