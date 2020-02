Sanremo 2020, Diodato vince tutto: Gabbani secondo a braccetto con i Pinguini Tattici

Sanremo 2020 termina con il trionfo di Diodato che vince tutti i premi. Il tanto acclamato Gabbani è secondo mentre la novità dei Pinguini Tattici terzi.

L’ultima puntata di Sanremo 2020 ha proclamato vincitore Diodato ma non sono mancate le polemiche e quale passo falso. Ecco come è andata!

Diodato vince il 70° Festival di Sanremo

Una vittoria annunciata in tutti sensi, tanto che sembra che alcuni media abbiano dato la notizia ancora prima dell’incoronazione ufficiale di Amadeus.

Non sono mancate le polemiche per il ritardo nella proclamazione del vincitore, ad un orario dove forse quasi più nessuno era davanti al televisore. Nonostante questo, il cantautore Diodato prende tutto e dopo il Premio della Critica e quello “Lucio Dalla” si aggiudica anche il primo posto e la vittoria assoluta.

Al secondo posto Francesco Gabbani, amato dal pubblico e non solo. Mentre al terzo posto la novità di questa edizione ovvero i Pinguini Tattici Nucleari.

Per quanto riguarda gli altri cantanti in gara, sembra che la classifica non abbia favorito loro – cosa che non accadrà con i concerti e le vendite discografiche. Al quarto posto le Vibrazioni, seguite da Piero Pelù e poi Tosca ed Elodie.

Ultimo posto per Riccardo Marcuzzo e penultimo per Junior Cally. Anastasio inaspettatamente al 13° posto mentre Alberto Urso al 14° posto.

Tiziano Ferro vincitore assoluto dell’edizione

Questa edizione è stata caratterizzata dalle polemiche, dalle professioniste che hanno condotto insieme ad Amadeus e dalla grande presenza di Tiziano Ferro.

Canzoni, cover e un monologo che convince il pubblico:

“sono da sempre dalla parte dei deboli”

E poi un medley dei suoi più grandi successi.

Cosa resterà di questo Sanremo 2020

Come sempre, ogni Festival che si rispetti è accompagnato da polemiche e qualche critica. Non ci si ricorderà solo delle canzoni, ma anche di un Fiorello che ha tenuto l’umore alto per tutte le cinque puntate.