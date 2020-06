Sanità in Lombardia, chi è il nuovo direttore generale Marco Trivelli?

Marco Trivelli è il nuovo direttore generale della Sanità in Lombardia. Vediamo chi è il manager.

Marco Trivelli ha già all’attivo la direzione di diversi ospedali e la scelta è caduta su di lui per evitare rotture con il passato.

Il profilo del manager

Marco Trivelli, manager di 56 anni, ha già all’attivo, nella sua carriera, la gestione di diversi grandi ospedali. Tra questi spiccano gli Spedali Civili di Brescia, il Niguarda ed il Sacco di Milano. Il suo schieramento politico è ben noto: Comunione e Liberazione. Egli si è formato con Roberto Formigoni nei suoi anni d’oro e non ha mai abbandonato le giunte leghiste quando alla carica ci sono stati Maroni e Fontana. Per questo motivo, almeno politicamente, non rappresenta una scelta nuova ne di rottura con il passato.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia all’Università Bocconi, Trivelli ha iniziato la sua carriera come consulente per aziende private e per la pubblica amministrazione. Il suo posto nella sanità regionale c’è sin dagli anni 2000 con la gestione degli ospedali di cui sopra.

Una carriera ventennale

Con oltre venti anni di esperienza, Trivelli ha dimostrato di sapersi muovere abilmente nella sanità lombarda. La sua nomina arriva in un momento particolarmente complicato a causa della pandemia. La Lombardia, infatti, è stata più volte accusata di non aver saputo gestire bene la questione. Ci si aspetta che Trivelli sia in grado di riformare il sistema. Le opposizioni, in realtà, ne dubitano. Il pentastellato Mammì afferma che si tratta di un cambio soltanto di facciata. Per Pizzul, del Pd, invece, il cambiamento del sistema non tocca alla politica anche se è la politica ad essere stata responsabile degli errori.