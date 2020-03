Sanificazione delle strade contro il covid-2019: le nuove misure emesse

La sanificazione delle strade è tra le misure messe in atto per contenere i covid-2019. Dopo le varie bufale circolate, vediamo come verrà svolta.

La sanificazione delle strade è l’ultima iniziativa utilizzata per contenere il covid 2019. In molti invocavano questa misura perché attuata in Cina, che come ben sappiamo non è sempre attenta all’ambiente. In Italia si era restii ad applicarla perché ritenuta non utile, ma molti sindaci hanno deciso di attuarla.

La sanificazione in molti comuni

Sono giorni che circola una bufala che parlava di sanificazioni fatte usando un elicottero o un canader dalle 23:00 alle 5:00. C’era chi gridava all’omicidio, chi invece era felice di quest’eventualità. Nulla di più falso, ma l’entusiasmo ha spinto molti sindaci ad attuare quest’intervento.

A Wuhan per settimane le uniche persone che circolavano erano gli addetti che pulivano in modo quasi ossessivo e sanificavano le strade. L’operazione è stata massiccia, fatta con prodotti molto forti, che sicuramente non verranno impiegati nel nostro paese.

Nelle nostre città alcuni comuni hanno avviato campagne per pulire le strade e disinfettarle. Napoli, Palermo, Foggia, Padova, Vercelli, Lodi, Enna, piccoli comuni: moltissimi sono i centri in tutta Italia, piccoli o grandi che si stanno mettendo in moto, utilizzando prodotti in grado di disinfettare ma non tossici per la nostra salute o l’ambiente.

Dovendo restare in casa, alcuni rischi si riducono, verranno attuate pulizie con prodotti in grado d’abbassare la carica virale. La sanificazione delle strade richiede due fasi distinte: la prima richiede che un addetto spruzzi una soluzione disinfettante non invasiva distribuiti su strade e marciapiedi. La seconda fase prevede il lavaggio attraverso una spazzatrice meccanizzata. Quale sarebbe la sua utilità? Il covid 2019 vive qualche ora sulle superfici, l’idea è eliminare ogni sua traccia.

Si consiglia come prima di cosa d’informarvi da fonti ufficiali per sapere se realmente quest’operazione verrà fatta. Durante questi interventi non state sui balconi, tenete chiuse finestre e porte, non stendete il bucato e tenete gli animali al riparo. Per ogni altra indicazione, basatevi su quanto detto dal vostro comune.