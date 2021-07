Sangiovanni e Giulia Stabile, la prima estate romantica insieme: coccole e relax

Tra lavoro e relax, i due si sono mostrati sempre più affiatati: il cantante e la ballerina non rinunciano ad un’estate super romantica.

Il loro amore sta facendo sognare milioni di persone, i due sono sempre più innamorati: scopriamo di più sulla loro estate romantica.

Giulia Stabile e Sangiovanni: la loro love story

Il cantante e la bellissima ballerina si sono conosciuti e hanno iniziato la loro frequentazione tra le mura della scuola di Amici, il talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Nonostante la loro giovane età, i due hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Già da qualche mese sono una coppia, in molti credevano che il loro rapporto non durasse, ma ben presto si sono ricreduti.

Il cantante di Malibu e la ballerina vincitrice dell’ultima edizione di Amici, stanno facendo il possibile anche per combattere la distanza.

Appena hanno qualche giorno libero si vedono e passano del tempo insieme, proprio come hanno fatto in questi ultimi giorni.

Giulia Stabile e Sangiovanni: la loro prima estate insieme

Nei giorni scorsi sono stati avvistati in dolce compagnia su un set fotografico.

Sangiovanni è occupato nella promozione del suo nuovo album, ma ad accompagnarlo c’era proprio lei, la sua dolce metà, Giulia Stabile.

Seduta ad un angolo del set, lei riesce a mostrare tutto il suo affetto e il suo sostegno al suo compagno.

La coppia sta trascorrendo un’estate davvero stupenda, tra coccole e successo ai due non manca proprio nulla.

Però a ballerina, prossimamente, sarà impegnata con la nuova edizione di Amici, essendo stata scelta da Maria De Filippi per far parte del corpo di ballo dei professionisti.

Inoltre si vocifera che potrebbe sostituire Belén Rodriguez a Tu si que vales.

Anche per Sangiovanni gli impegni non mancano, infatti lui sta lavorando molto per i suoi nuovi singoli e sicuramente ci sorprenderà con nuove hit.

