Sangiovanni, dopo Amici di nuovo in una gara musicale in TV: ecco dove

Sangiovanni, dopo Amici di nuovo in una gara musicale in TV: ecco...

Una rivelazione che spiazza. Sangiovanni ha un futuro roseo davanti a sè. Il cantante di Amici 20 potrebbe sbarcare in un’altra gara musicale.

Questa volta, per Sangiovanni, potrebbe essere la svolta. Dopo Amici 20 che gli ha dato una botta di notorietà, il cantante vicentino potrebbe presto sbarcare in Tv, in un’altra gara canora. Ecco quale.

Un successo dopo l’altro per Sangio: le sue canzone vengono cantante da tutti i ragazzi che seguono Amici e pare sia il più favorito alla vittoria.

LEGGI ANCHE –> Sangiovanni ha scaricato l’ex fidanzata Margherita per Giulia: il retroscena inedito

Sangiovanni, pronto a tornare in TV dopo Amici: ecco dove lo rivedremo

Con un talento come il suo è giusto farsi notare: Sangiovanni è pronto a tornare in Tv subito dopo la fine di Amici, non solo nei programmi che lo ospiteranno in quanto semifinalista e probabile finalista del talent, ma anche le sue canzoni hit incontrastate in Radio.

Sangio, come lo chiamano gli amici nella scuola, ha conquistato tutti e pare anche che chi investe su di lui gli abbia già scritturato uno dei palchi più ambiti dai cantanti italiani e dove pochi mesi fa ha fatto notare il suo talento anche un’amica, Madame.

Già stiamo parlando proprio di Sanremo. Il cantautore di Vicenza, secondo le indiscrezioni di Alberto Dandolo di Oggi sembrerebbe infatti che il rapper 18enne vuole partecipare al Festival di Sanremo, proprio al prossimo.

Sangio segue le orme degli ex colleghi

Un programma per farsi notare a livello nazionale e internazionale come hanno fatto i suoi predecessori: Emma, Valerio Scanu, Marco Carta, Karima, Irama, Annalisa, Elodie e altri ex protagonisti lanciati da Maria De Filippi.

Ecco quanto si legge sul noto settimanale:

“Sangiovanni ha un grande sogno: partecipare al Festival di Sanremo per il quale pare abbia già pronto un pezzo molto forte. Ce la farà?”.

All’interno del talent il cantautore ha anche trovato l’amore accanto alla ballerina Giulia Stabile, una ragazza che l’ha conquistato con la sua personalità. Dandolo aggiunge anche per per Amici, Sangio:

“È tra i favoriti per la vittoria”.

Come non essere d’accordo? Ha vinto quasi sempre le sfide dirette con i compagni!