Sandra Milo ‘Ho perso il bambino’: il drammatico racconto dell’attrice gela il pubblico

Sandra Milo si racconta in un intervista a i Lunatici: “Mi sposai 15enne: rimasi incinta ma lui era violento, persi il bimbo”

La simpatica e bravissima Sandra Milo è tornata a raccontarsi in un una commovente intervista a i Lunatici, trasmissione radiofonica sulla rai.

Sandra Milo:” Mi sposai a 15 anni..”

La bravissima attrice Sandra Milo, nella recente intervista a i Lunatici, ha parlato della sua vita e del passato che l’ha fatta soffrire molto. In particolare della nascita dopo anni di sofferenza. A mettere un punto alla sua sofferenza a quanto pare è stato un nuovo amore, pare infatti che Sandra oggi sia molto felice ed appagata:

In questo periodo sono molto serena – le sue parole – ho un nuovo amore, una amicizia amorosa direi, siamo nella fase del corteggiamento, come quando si è ragazzi. Ci si corteggia, ma per il sesso si aspetta. Si riscoprono molte cose”.

Nonostante abbia un corteggiatore a quanto pare la Milo fa breccia anche nel cuore dei più giovani. Spesso infatti, racconto Sandra, le arrivano foto di ragazzi seminudi in chat, proposte da ragazzi molto giovani che ovviamente, come afferma l’attrice, sono interessati solo al portafoglio. Oggi Sandra però si dice una donna felice anche se in passato questa felicità le è costata tanto.

La Milo confessa:” Ho perso il mio bambino”

Pare infatti che il passato della Milo non è stato per niente semplice. L’attrice infatti ha raccontato che è stata sposata da giovanissima, aveva circa 15 anni quando si è concessa ad un uomo molto violento nei suoi confronti.

“Il matrimonio durò solo venti giorni, rimasi incinta, ebbi un incidente, mio marito era violento, io ero una ragazzina. Sono voluta tornare da mia madre. Ho perso il bambino quando ero incinta da sei mesi, non sono mai più tornata con quell’uomo. Sono stata molto male. Poi sono guarita all’improvviso, piena di forza e di voglia. E nella mia vita è arrivato il cinema”.

Il cinema infatti ha cambiato la vita della bravissima Sandra, che dopo anni di sofferenza con un marito violento, era riuscita finalmente a cambiare la sua vita.