Grave malore per Sandra Milo ‘Non mangiava più’: lo sfogo rabbioso della figlia dell’attrice

L’emergenza sanitaria, causata dal covid-19, ha messo in crisi numerose realtà economiche. Il nostro Paese sta attraversando un periodo particolarmente difficile e molti italiani hanno dovuto fare i conti con la drastica riduzione degli introiti e dei guadagni. A tal proposito, Sandra Milo ha deciso di protestare incatenandosi davanti a Palazzo Chigi per la situazione dei lavoratori dello spettacolo, colpiti dalla crisi dovuta al coronavirus. Tuttavia, l’attrice 87 enne è stata colpita da un malore: ecco cosa è successo.

Malore per Sandra Milo

L’Italia sta affrontando una delle peggior crisi degli ultimi tempi a causa dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Tale crisi ha colpito svariati settori, tra cui quello dello spettacolo. Per tale motivo, Sandra Milo ha deciso di dare voce a tutti quelli che, in questo periodo, hanno perso il lavoro e non hanno alcuna entrata per fare fronte alle spese quotidiane. L’attrice ha avviato lo sciopero della fame e si è incatenata davanti al Palazzo Chigi, ma poco più tardi ha avuto un malore.

La figlia dell’attrice, Deborah Ergas, ha poi spiegato cosa è successo in collegamento alla ‘Vita in diretta’.

Il racconto della figlia dell’attrice

Durante la diretta della nota trasmissione di Rai Uno, Deborah Ergas ha raccontato cosa è accaduto:

“È stato un pomeriggio duro per lei, tante ore sotto il sole incatenata alle transenne di Palazzo Chigi, perché lei rappresenta tutti i lavoratori dello spettacolo, che sono lavoratori autonomi”.

La figlia dell’attrice ha poi aggiunto che il medico che l’ha visitata le ha consigliato di rimanere a riposo per almeno due giorni: