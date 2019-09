Sandra Milo, a letto con il suo fidanzato di 37 anni più giovane ‘L’inizio è la parte più bella’: la verità sul loro rapporto

Sandra Milo, la conduttrice della trasmissione Io e te, parla del suo fidanzato: ”Non abbiamo un rapporto fisico”

Nella trasmissione Io e Te, Sandra Milo si confessa parlando di particolari molto intimi che riguardano il suo fidanzato, molto più giovane di lei.

Le confessioni di Sandra Milo rilasciate ad Oggi

LA conduttrice della trasmissione Io e te, ha rilasciato un’intervista molto intima e personale al settimanale Oggi.

Sandra Milo si confessa e parla apertamente del suo fidanzato e del loro rapporto quando sono insieme. Il fidanzato si chiama Alessandro Rorato ed, hanno una differenza d’età importante, ovvero 37 anni.

Durante l’intervista la giornalista ha approfondito il loro rapporto con molte domande, una delle quali se il loro rapporto fosse o meno platonico. e la conduttrice risponde così:

Non abbiamo una relazione fisica, siamo all’inizio di un flirt, che è anche la parte più bella…Ci si studia e si fanno cose divertenti insieme…

La Milo ha quindi raccontato che per il momento non sono andati oltre la conoscenza, non arrivando a vivre la relazione anche dal punto di vista fisico.

L’attrice a continuato a parlare di Alessandro, raccontando cosa l’ha particolarmente colpita in lui:

Alessandro mi ha colpito perchè ha un bellissimo modo di trattare le donne, forse perchè è tanto legato alla madre e alla sorella

Parole molto dolci e toccanti quelle di Sandra che oltre a questo, ha aggiunto che era sola da tanto tempo nonostante gli amici e grazie a lui è riuscita ritrovare il sorriso ed a stare bene in sua compagnia.

La fine del programma Io e Te

Il programma pomeridiano finirà domani pomeriggio, ma visto il grande successo ottenuto ed il numero degli ascolti Io e Te andrà di nuovo in onda ogni Sabato su Rai 1 in seconda serata.

Vedremo ancora Sandra Milo nel programma? La risposta è si ed è lei stessa a confermalo durante l’intervista sul settimanale.