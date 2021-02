Niente candele al chiaro di luna assente dal cielo stasera, torna lo spettacolo delle Psi Leonidi, le stelle cadenti di San Valentino.

Una bella sorpresa per tutti gli innamorati.

Stelle cadenti

Anche la festa di San Valentino si sta vivendo come le altre ricorrenze in maniera diversa.

Nonostante le infrazioni alle restrizioni, e non solo degli italiani, dovute alla pandemia che non permette in liberà di organizzare fughe romantiche, si festeggia ugualmente la festa degli innamorati.

Non facciamoci sfuggire il regalo che il cielo ha preparato per gli innamorati stasera: le Stelle cadenti a San Valentino.

Anche i più distratti lo sanno che giorno è oggi, 14 febbraio, e solo i più ottusi non sanno che questo è il giorno in cui si celebra l’amore in ogni sua forma ed è giusto festeggiare.

Ligi alle norme anti-Covid in questa serata perché non regalarsi una bella cena romantica in casa? Non correremo il rischio di infrangere le regole.

Le Psi Leonidi

Inoltre chicca finale pronti con il naso all’insù per vedere arrivare le Psi Leonidi, ovvero le stelle cadenti di San Valentino.

Si tratta di uno sciame meteoritico che fa parte della costellazione del Leone, un evento che si presenta come uno scintillio che illumina il cielo. Gli sciami sono dei fenomeni che ricorrono ogni anno attorno alla stessa data.

Questi piccoli frammenti di roccia (in realtà sono meteoroidi), entrando a contatto con l’atmosfera a una velocità di alcune decine di chilometri al secondo, bruciano per attrito con l’atmosfera, rilasciando delle stupende scie luminose.

E per quanto questo spettacolo romantico si intoni perfettamente alla festa di San Valentino, le nostre stelle, saranno più visibili perché non si vedrà la luna.

Avremo una volta celeste esclusivamente illuminata da questa pioggia di stelle, e come riportato da Notizie.it, lo spettacolo delle stelle ha avuto inizio nella notte tra l’11 e il 12 febbraio.

Il cielo privato della luce della Luna sarà completamente al buio, a parte le Psi Leonidi, come informa l’Unione degli Astrofili italiani e poiché lo sciame meteoritico viaggia ad una velocità molto lenta, il fenomeno sarà ben visibile e le Psi Leonidi si potranno ammirare già dopo il tramonto, per finire con le prime luci dell’alba.