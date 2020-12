Samuele Barbetta, chi è l’aspirante ballerino concorrente di Amici 2020

Chi è Samuele Barbetta: biografia e curiosità sull’aspirante ballerino e concorrente di Amici di Maria De Filippi 2020.

Uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi 2020 è Samuele Barbetta, un giovane talento della danza: curiosità e biografia del promettente ballerino padovano.

Chi è Samuele Barbetta

Il giovane Samuele Barbetta è di Padova, è nato nel 1997 e ha 23 anni. Ha coltivato fin da bambino la sua grande passione per la danza. All’età di soli 12 anni ha iniziato a studiare hip-hop per poi essere incuriosito da molti altri stili di danza che ha approfondito successivamente. Ha proseguito i suoi studi di danza seguendo grandi ballerini famosi dal punto vista internazionale.

Si descrive come un amante dell’arte in tutte le sue forme, non solo della danza: infatti Samuele adora anche i fumetti, la recitazione e il cinema.

Il giovane ballerino, si legge su Chiecosa.it, possiede la certificazione di insegnante di danza hip-hop e dal 2016 ha trascorso 6 anni partecipando a molti concorsi di danza. Ha riscosso molto successo in diverse sfide di ballo conquistando spesso il primo premio e anche ingenti borse di studio, utili per poter contattare i migliori insegnanti di danza italiani e dedicarsi al 100% alla sua passione per il ballo.

Il ragazzo è riservato sui social network e ama postare maggiormente fotografie relative al suo lavoro e alle sue passioni. Non si sa se al momento sia sentimentalmente occupato oppure single.

Amici di Maria De Filippi 2020

Il ballerino di hip-hop, e non solo, Samuele Barbetta ha conquistato il banco della scuola di ballo di Amici 2020 grazie ad una sua coreografia ballata sulle note di That’s life.

La temuta maestra di ballo Alessandra Celentano non è rimasta colpita dalla sua esibizione mentre Veronica Peparini al contrario ha apprezzato le abilità di Samuele. Proprio la Peparini ha deciso infatti di assegnare al giovane Samuele un posto nella classe di danza di Amici di Maria De Filippi 2020.

Il giovane ballerino ha dichiarato che le sue coreografie equivalgono a dei racconti, delle storie:

Mi piace tanto creare piuttosto che eseguire.

Conclude affermando con convinzione che ballare significa interpretare la danza e non semplicemente eseguire 8 battute. Samuele, si legge su SoloGossip.it, è convinto di esprimersi attraverso la sua danza e comunicare a chi lo guarda stati d’animo, contesti e sentimenti.

Non è molto che ha conquistato il suo posto nella classe di Amici 2020 ma Samuele già ha collezionato molti follower su Instagram (28.400 follower) e altri fan disseminati per tutti i social che apprezzano le sue abilità di ballerino.