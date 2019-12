Samira El Attar, “Sono sue”: il ritrovamento del marito a pochi passi da casa

La scomparsa di Samira El Attar sta preoccupando tutti ma ora il marito fa un ritrovamento che mette un altro punto interrogativo nelle indagini

Un ritrovamento da parte del marito di qualcosa che apparteneva alla moglie Samira El Attar e lancia l’allarme.

Le indagini in corso sulla scomparsa

E’ passato un mese e mezzo da quando questa mamma ha lasciato la figlia all’asilo ed è andata via, scomparendo nel nulla.

Da quel momento sono state tantissime le indagini che non hanno però portato a nulla di definito. Tra documenti firmati, il mistero dei capelli rasati e testimonianze che portano le persone ad avere dubbi sul marito – gli inquirenti stanno cercando di fare il possibile per far luce sulla questione.

Non solo, perché anche il cugino di lui ha risciato una intervista a Chi l’ha Visto – che si sta occupando del caso – dove evidenzia il vizio del gioco di Mohammed e altri dettagli inediti.

Il ritrovamento delle scarpe di Samira

Il marito Mohammed El Attar ha trovato le scarpe della moglie in un fossato che dista pochi chilometri da casa (come riporta la redazione di Chi l’ha Visto). Le calzature sarebbero proprio quelle indossate dalla donna la mattina della scomparsa e sarebbero state trovate all’interno di un campo del padovano, che si trova sulla Statale 16.

L’uomo era in compagnia della zia della moglie e ha allertato immediatamente le Forze dell’Ordine, che ad oggi indagano per sequestro di persona senza alcun iscritto nel registro degli indagati.

Possibili aggiornamenti avverranno nelle prossime ore, dopo che gli inquirenti avranno confermato quanto sopra definito e setacceranno la zona.