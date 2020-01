Il marito di Samira El Attar è scomparso nel nulla da 24 ore e la suocera lancia l’allarme. Che fine ha fatto?

Mohammed, il marito della donna scomparsa Samira El Attar, non si trova da 24 ore e a dare l’allarme è proprio la suocera Malika.

L’intervista della mamma di Samira

Malika è la mamma della donna scomparsa a Stanghella il 21 ottobre che ha rilasciato una intervista – come riportiamo in questo nostro articolo – dove chiede di avere il corpo della figlia.

La donna è dilaniata dal dolore e oramai ha perso le speranze sul fatto che sua figlia possa essere ancora viva. Non accusa direttamente il genero ma secondo lei sarebbe l’unica persona ad averle potuto fare del male.

Lo descrive come un uomo geloso, che la seguiva ovunque e che le controllava il cellulare tramite una applicazione dedicata. Tanti gli episodi particolari raccontati da Malika nonché i suoi sospetti, soprattutto dopo il ritrovamento degli oggetti personali della donna in un campo.

La scomparsa di Mohammed

Mohammed è stato iscritto nel registro degli indagati con accusa di omicidio e occultamento di cadavere – a piede libero – in attesa che ulteriori indagini vengano svolte e si possa trovare una risposta alla domanda principale: dove si trova la mamma di Stanghella, che mai avrebbe lasciato la bambina?

Ma il giallo ora si tinge di mistero visto che Mohammed è scomparso da 24 ore. Come si legge su PadovaOggi, l’uomo non si trova più e non è rintracciabile al telefono.

A dare l’allarme proprio Malika, la suocera: anche lui è scomparso in sella alla sua bicicletta come sua moglie, portando via una cartellina e i suoi documenti – dopo essere uscito di casa alle ore sette del mattino-

Il cellulare ha agganciato la cella vicino a casa per poi spegnersi alle ore 17 di ieri, risultando ad ora irrintracciabile. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti su questo caso particolare.