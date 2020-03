Samira el Attar, la scioccante dichiarazione di Mohamed: il dettaglio prima della scomparsa

Il giallo sulla scomparsa di Samira El Attar viene alimentato da tanissimi dettagli. Ma la dichiarazione di Mohamed rilasciata al suo avvocato sciocca tutti quanti.

Ci sono molti punti interrogativi sulla scomparsa di Samira El Attar e ora Mohamed rivela qualcosa di inaspettato.

La scomparsa di Samira

I riflettori sono ancora accesi sul caso di Samira e della sua scomparsa che in questi mesi ha alimentato la cronaca nera italiana. Da quel terribile 21 ottobre nessuno ha più avuto notizie di lei e gli inquirenti stanno cercando di svolgere le indagini seguendo più piste.

ll marito è l’unica persona per ora indagata per omicidio e occultamento di cadavere, nonostante lui continui a professarsi innocente giustificando il tutto – dichiarando che la moglie sarebbe andata via volontariamente.

Punto sulla quale gli inquirenti sembrano non essere concordi, non solo per le modalità ma anche per la fuga improvvisa del marito verso la Spagna la notte di capodanno.

La dichiarazione inaspettata di Mohamed

In questi giorni sono emersi nuovi dettagli che hanno portato l’attenzione su una presunta doppia vita della donna, tanto da mettere in dubbio anche la paternità della piccola (ora con la nonna).

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado i conduttori si sono occupati nuovamente del caso, in collegamento con Daniele Pizzi avvocato di Mohamed Barbri.

Lo stesso ha dichiarato che il suo assistito gli avrebbe confermato la richiesta di separazione poco prima della sparizione:

“debbo dire purtroppo di sì. approfitto di questo mezzo per fare un appello, perché pochi giorni fa ho scoperto che mohamed per primo aveva intentato un’azione di separazione coniugale da samira, contattando una avvocatessa di Padova”

Una circostanza mai emersa tra i tanti dettagli di questa terribile vicenda:

“se questa avvocatessa che io sto cercando esiste, si faccia avanti”

L’avvocato evidenzia inoltre che questi dettagli vengono scoperti da lui man mano che si va avanti con le indagini difensive: