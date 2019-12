Samira El Attar, spunta la chat con il marito prima della scomparsa

Dov’è Samira El Attar? Dopo il documento sospetto ora emerge una chat con il marito scritta poco prima della scomparsa

Samira El Attar è scomparsa da tantissimi giorni e dopo il documento firmato da lei, ora una chat insospettisce gli inquirenti

La scomparsa di Samira

Da quel lunedì 21 ottobre la mamma di Stanghella è scomparsa nel nulla: ha portato la sua bambina ma non è andata a lavorare come creduto dal marito. La denuncia è stata effettuata il giorno dopo e le ricerche sono di conseguenza partite in ritardo.

Quarto Grado si sta occupando della vicenda ed ha intervistato il marito, che ha confermato il fatto che la moglie sarebbe dovuta andare a fare un lavoro da una signora della zona – Santina.

La signora è stata raggiunta dai giornalisti della trasmissione e ha evidenziato che Samira sarebbe dovuta andare a lavorare da lei, per tre mezze giornate. Tra queste non era compresa la mattina della scomparsa.

In trasmissione la domanda è nata spontanea, ovvero perché Mohammed avrebbe indicato questa donna, sapendo bene che sua moglie non sarebbe dovuta andare a lavorare da lei?

La chat con il marito prima di scomparire nel nulla

Oltre al documento che è stato firmato – da accertare – dalla donna, Quarto Grado fa emergere l’ultima chat tra marito e moglie in data 21 ottobre.

Come si evince dal servizio i messaggi vocali sono tre da parte di Mohammed al cellulare di Samira. Nel primo il marito le evidenzia che sarà lui ad andare a prendere la bambina all’asilo, mentre negli altri due sembra essere preoccupato dal silenzio e non risposta della moglie.

Secondo i giornalisti però qualcosa non torna, infatti sembra che marito e moglie non fossero soliti a inviarsi messaggi tanto che la chat precedente risalirebbe a 10 giorni prima di quest’ultima.

Un altro dettaglio che non è passato inosservato è il fatto che non abbia mostrato la chat completa, dove si scorge una foto inviata sempre dal marito dove sono eleganti e felici.

Ora le domande senza risposta aumentano.