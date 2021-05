Arriva la sorpresa che i fan non si aspettavano, Samantha ed Alessio hanno deciso già di dirsi addio? scopriamolo.

Arriva una sorpresa inaspettata che spiazza i fan della coppia.

Samantha Curcio, la scelta

Samantha Curcio, la nota tronista di Sapri, da pochi giorni dalla sua scelta, fa tremare il pubblico per una foto che lascia moltissimi sospetti.

Nel dating show di Canale 5, la ragazza ha scelto Alessio, chiudendo i rapporti con l’altro corteggiatore Bohdan Beyba.

Con quest’ultimo non ha chiuso in maniera serena anzi, i due hanno avuto un confronto molto acceso, perché Samantha non ha accettato il fatto di averla messa alle strette per gelosia.

Il corteggiatore ha spiegato di essere stanco di vedere le continue attenzioni che la tronista dava al suo ex rivale Alessio Ceniccola.

Per questo la decisione dell’abbandono del programma ha messo in crisi Samantha, spingendola tra le braccia del ragazzo romano.

La ragazza campana ha fatto la scelta giusta? scopriamo come sta andando tra i due.

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, già in crisi?

Dopo la scelta, i due si sono dedicati molto ai social e poco fa hanno postato una foto che ha fatto preoccupare tantissimi fan.

Samantha ha condiviso un’immagine di loro due che si baciano scrivendo:

“Ormai ti vedo solo in foto.”

Una frase che ha scatenato tantissima preoccupazione dato che la distanza può essere un ostacolo davvero difficile da superare.

Poco dopo minuti i due hanno postato varie foto insieme dove si mostrano super innamorati.

Inoltre a confermare che tra la coppia sta andando tutto a gonfie vele, un annuncio davvero sorprendente.

Alessio ha rivelato:

“Calcolando che Sam non è tanto tecnologica e ci state chiedendo in tanti di fare qualche diretta, se volete stasera facciamo una bella diretta così ci fate qualche domanda e vi diciamo qualche curiosità di queste prime settimane insieme.”

Il ragazzo aggiunge che la sua nuova fidanzata Samantha lo sta facendo impazzire, i due hanno caratteri molto diversi ma con il loro amore supereranno anche le loro diversità.