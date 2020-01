‘Un brutto male’ Samantha De Grenet malattia: l’operazione necessaria, la confessione spiazzante in diretta

Nello studio di Vieni da Me Samantha De Grenet ha commosso tutti rivelando per la prima volta come ha superato la dura malattia

Grande emozione nello studio di Caterina Balivo per il racconto emozionante e molto sincero di Samantha De Grenet che si è aperta rivelando momenti difficili per fortuna ora superati.

Samantha De Grenet si racconta sul suo privato

La bella Samantha De Grenet non ama particolarmente apparire e raccontare la sua vita ma nella trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da Me, ha concesso un’intervista molto toccante.

Conduttrice, showgirl e modella classe 1970 la De Grenet ha mostrato una grande forza d’animo anche sull’Isola dei Famosi nell’edizione del 2017.

L’amore ha segnato molto la vita di Samantha che dopo il rapporto burrascoso con l’attore Leonardo Pieraccioni ha sposato per ben due volte l’ingegnere Luca Barbato, la prima volta nel 2005 e la seconda dopo dieci anni.

Dalla loro relazione è nato Brando ma poi la De Grenet non ha avuto altri figli ed è una cosa che rimpiange come dichiarò qualche anno fa a Nuovo:

“Diventare mamma di nuovo per me sarebbe un vero dono, Mi è sempre piaciuto fare la mamma. E un altro figlio, dopo la nascita di Brando, undici anni fa, l’avrei fatto subito, se io e Luca non ci fossimo separati”

La malattia superata ma difficile da dimenticare

Nell’ultima puntata di Vieni Da Me, la conduttrice Caterina Balivo ha raccolto la confessione commovente di Samantha dimostrando una grande sensibilità nel capire la difficoltà che la collega aveva nel parlare di un argomento tanto importante ma anche doloroso.

La De Grenet la ammesso che raccontare ciò che ha vissuto è ancora molto difficile per lei ha voluto ugualmente parlare di cosa ha passato nello scorso anno, mentre sui social ha preferito sempre apparire contenta ed in forma.

“Il 2018 non è stato un anno felicissimo. Solo le persone a me molto vicine sono cosa ho passato”

Samantha ha ammesso che il suo intendo una volta deciso di parlare della malattia che ha dovuto affrontare doveva essere quello di dare un esempio e non di fare pena o sfruttare l’argomento.

“Oggi sto bene ma non è mai tutto finito. Ci sono sempre tante cose da fare, però sto bene. Mi sono operata”.

La De Grenet rivela che ha dovuto lottare per un anno e mezzo, durante il quale ha cercato di nascondere la notizia al pubblico non per vergogna ma perché non si sentiva pronta a parlarne e perché voleva evitare il giudizio della gente.

La showgirl ha dato prova di grande forza e valori positivi e di sicuro l’affetto dei suoi tanti fan le scalderanno il cuore.