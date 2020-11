Samantha De Grenet malata: ‘Giornate faticose e complicate’

La nota showgirl italiana è stata colpita dalla malattia di questi mesi e lo ha confessato tramite un post su Instagram, che ha dato pensieri ai suoi fan.

Samantha De Grenet parla a cuore aperto con i fan e confessa di essere stata colpita dal Covid-19.

Covid-19, Samantha De Grenet ha contratto al virus

Torniamo a parlare di Covid-19 e di personaggi dello spettacolo che l’hanno contratto.

Alla lunga lista di positivi si aggiunge Samantha De Grenet. La nota showgirl ha deciso di rompere il silenzio e di svelare tutti i retroscena della sua malattia con un post pubblicato su Instagram.

La donna ha voluto condividere il periodo negativo con i fan sui social, rispondendo alle loro domande sul virus.

La showgirl ha rivelato quali sono stati e come si sono evoluti i suoi sintomi nel corso del tempo:

“Anch’io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo Covid-19 e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate.”

Le condizioni di salute attuali della showgirl

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha svelato di essere stata molto male a causa del Covid-19 e che non si aspettava fosse così forte e invasivo.

Adesso, però, Samantha è negativa ai tamponi, anche se non si sente ancora al suo 100%:

“Ne avrò ancora per un bel po!”

La showgirl era scomparsa da un po’ dalla televisione italiana e i suoi followers si chiedevano dove fosse finita.

La De Grenet ha confessato che non ama molto parlare delle sue vicissitudini personali, ma che questa volta ha voluto fare un’eccezione per rispetto di tutti coloro che la seguono da anni.

“Sono vicina a tutte le persone che non sono state fortunate come me e che stanno ancora lottando contro il Covid-19”

Non ci rimane che augurare a Samantha De Grenet di rimettersi in forze, per tornare il più presto possibile in televisione!