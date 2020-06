Samantha De Grenet dopo il tumore un altro problema di salute ‘Costretta a terapie per arrivare a settembre’

Grande spavento per Samantha De Grenet, infortunio al braccio: ‘Mi sono fatta veramente male’, operazione prevista per settembre

La showgirl romana, Samantha De Grenet, è molto attiva sul suo profilo Instagram dove è solita condividere la sua vita quotidiana con i suoi seguaci. Nelle ultime ore, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha annunciato ai suoi sostenitori di essersi fatta davvero molto male: pare, infatti, che sia sia lesionata il tendine del braccio. La conduttrice spiega cosa è successo sui social.

Samantha De Grenet: grave infortunio

Sui social, Samantha De Grenet si è lasciata andare in una triste confessione. La showgirl romana ha condiviso con i suoi follower una notizia che ha immediatamente allarmato il popolo del web. La conduttrice non ha svelato come è stata vittima del grave infortunio ma la diagnosi che le è stata consegnata non lascia dubbi.

Stando al suo racconto, pare che la nota showgirl sia sia sia lesionata il tendine. Ed è per questo motivo che, fino a settembre, dovrà sottoporsi a delle terapie e successivamente ad una operazione.

Il racconto sui social

Nel dettaglio, la showgirl romana ha condiviso una foto che la ritrae sul letto con la seguente didascalia:

‘E’ ufficiale! Mi sono fatta veramente male: epicondilite, edema, forte infiammazione e lesione del tendine’

E poi ha aggiunto:

“ora qualche terapia per arrivare a settembre e non rovinarmi un’ estate già tanto anomala…poi si interverrà!! Ma sempre avanti e sempre positive!!!Non mi ferma nessuno!😉

La conduttrice non ha rivelato altri dettagli in merito all’infortunio ma a settembre dovrà sottoporsi ad una operazione.

Non possiamo fare altro che augurarle una pronta guarigione!

