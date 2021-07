Samantha De Grenet, il décolleté è in bella vista, si vede tutto:...

La nota showgirl è sempre più sensuale, il suo ultimo scatto lascia poco spazio all’immaginazione, vediamolo.

Samantha De Grenet, sorprende il popolo del web, con un’immagine davvero sensuale, pubblicata stamattina sul suo profilo Instagram.

Samantha De Grenet, la regina della seduzione

La bellissima De Grenet non perde mai l’occasione per lasciare i suoi follower a bocca aperta.

Una bellezza mediterranea che è a dir poco straordinaria, capelli lunghi super ricci, viso angelico e corpo con forme bollenti.

Sul suo profilo Instagram ci sono vari scatti dove sfoggia il suo fisico perfetto.

La soubrette è una dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano.

Ultimamente ha ottenuto un grandissimo successo nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove è arrivata in semifinale.

Oltre ad essere una donna molto affascinante, il suo talento per la televisione l’ha resa super popolare, i programmi più noti a cui ha partecipato sono “Donna sotto le stelle”, “Bellissima” o il reality cult “La Talpa”.

Con gli anni si è fatta conoscere, ma il pubblico rimane continuamente ammaliato da lei, infatti spesso viene descritta come una delle cinquantenni più sensuali del panorama televisivo italiano.

Samantha De Grenet, décolleté in bella vista: lo scatto è bollente – FOTO

L’ex gieffina, dopo aver partecipato al reality di Alfonso Signorini, ha raggiunto un enorme successo che le ha portato davvero tantissimi follower.

Infatti il suo profilo è seguito da più di 517 mila persone, dei numeri da capogiro.

Quasi ogni giorno sui social pubblica degli scatti che spiazzano migliaia di persone.

Come il suo ultimo post, dove si mostra con un reggiseno bordeaux che risalta le sue curve, ma allo stesso tempo, non riesce a contenere il suo prosperoso seno.

Il post non è passato inosservato, infatti in pochissimo tempo è stata inondata da migliaia di complimenti come “Si può alzare la paletta…voto 10”, “Sei sempre bellissima”, “Sei da Oscar, che classe!”.

Anche questa volta è riuscita ad ammaliare il suo pubblico, in modo impeccabile.

Leggi anche –> Antonella Mosetti, sguardo magnetico e scollatura disarmante: il video infiamma il web