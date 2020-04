Samantha De Grenet dopo il tumore al seno torna la malattia: questa volta colpisce il padre, la devastante confessione

Samantha De Grenet si è concessa ad una lunga intervista per il magazine ‘Diva e Donna’. La modella parla dei drammi vissuti dalla malattia del padre al tumore al seno. Come le hanno cambiato la vita

Samantha De Grenet è tra le showgirl più apprezzate dal pubblico italiano.

Di recente si è concessa ad una lunga intervista per il Magazine Diva e Donna, dove ha parlato a cuore aperto dei drammi che le hanno cambiato la vita e le prospettive, ovvero la malattia del padre e il tumore al seno. Scopriamo di più.

Samantha De Grenet caduta nello ‘sconforto totale’

La showgirl rivela ai lettori di Diva e Donna, due dei periodi più difficili della sua vita. In primo luogo parla della grave malattia che ha colpito il padre lo scorso 2019.

Un fulmine a ciel sereno che l’ha gettata nello sconforto più totale, un momento di buio dal quale è riuscita comunque a trovare la forza necessaria per far fronte al problema ed essere vicina a suo padre che in quel momento aveva bisogno di lei più che mai.

Fortunatamente, continua, tutto si è risolto per il meglio poi ha ammesso:

‘Quando si ammalano le persone che ami di più nella vita, non esiste stanchezza, le forze diventano quasi sovra-umane e si fa di tutto’

poi ha aggiunto che, in questo momento di profonda difficoltà ha rafforzato il rapporto con suo padre, in quanto la malattia li ha ‘scoperti ancora più uniti’.

Il dramma del tumore: come l’ha cambiata

Dopo la malattia del padre, la modella parla del tumore al seno che l’ha colpita lo scorso 2017, un nodulo al seno destro che le fu operato d’urgenza.

Un’esperienza devastante che, nella sua gravita ha fatto si che si rendesse conto di quanto sia importante il tempo, ma soprattutto quanto sia fondamentale impiegarlo e dedicarlo alle persone a lei vicine e che ama.

Un momento della sua vita difficile che ha fortificato il legame con la sua famiglia, poi l‘intima riflessione:

‘Questa esperienza mi ha aiutato anche ad aprirmi molto di più con i miei familiari’

poi ha aggiunto:

‘prima davo per scontato che l’altro capisse solo guardandomi negli occhi e spesso mi aspettavo delle cose senza neanche chiederle’

e ancora:

‘invece ho imparato a parlare molto di più e soprattutto ho imparato a chiedere aiuto senza avere paura’

ha concluso la De Grenet.