Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, chi è la coppia di attori di Un Posto al Sole: carriera, vita privata e curiosità

Scopriamone di più su Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso, colleghi sul set di Un Posto Al Sole e sposati nella vita reale

Il profilo di Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso. La loro carriera di attori e qualche curiosità sulla loro vita privata.

Chi è Samanta Piccinetti

Nasce il 5 settembre 1979 a Sinalunga, in provincia di Siena.

L’attrice è diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione dalla soap opera partenopea “Un posto al sole“, dove interpreta il ruolo di Arianna Landi.

Samanta è appassionata sin da piccola di spettacolo e vuole entrare in questo mondo a piccoli passi: inizia partecipando a uno spot della Kinder.

In seguito decide di studiare recitazione e dizione presso il Centro Teatro Attivo, sotto la supervisione di Nicoletta Ramarino.

Oltre che sul set di Un Posto Al Sole, Samanta ha recitato anche in quelli di Distretto di Polizia 2, Un maresciallo in gondola, Il cadavere di vetro, Enrico Mattei – L’uomo che guardava il futuro, Smile e La ragazza americana.

Chi è Michelangelo Tommaso

Nasce a Roma il 27 giugno del 1980. Frequenta un corso di recitazione con Simona Corradi e un laboratorio teatrale con Sean Patrick Lovett.

Debutta in teatro con la Lisistrata di Aristofane e sul piccolo schermo con la serie tv in onda su Rai 2 nel 2001, Compagni di scuola.

Nel 2002 entra nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, dove interpreta il ruolo di Filippo Sartori.

Ottiene dei piccoli ruoli nei film Due gemelle a Roma, regia di Steve Purcell, al fianco delle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, e Gangs of New York, regia di Martin Scorsese.

Recita inoltre in R.I.S. 2 – Delitti imperfetti, in Saturno contro, nella sit-com 7 vite, e in “Le ali”.

Chi è la coppia unita dal 2010

Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso, oltre che essere colleghi sul set di Un Posto Al Sole, sono anche una coppia.

I due hanno una relazione dal 2010 e hanno da poco coronato il loro sogno di sposarsi, in una cerimonia da favola tra amici, parenti, curiosi e ovviamente paparazzi.

I due hanno anche una bellissima bambina di 2 anni.