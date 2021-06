Saman Abbas, il fratello conferma le accuse alla famiglia: “Uccisa da mio zio”

La 18enne, di cui si sono perse le tracce da quasi due mesi, sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato.

Quando Saman Abbas aveva trovato ospitalità presso i servizi sociali di Novellara, la madre le aveva inviato un sms per convincerla a tornare a casa, facendole credere che avrebbe potuto fare ciò che voleva.

L’sms trappola della madre di Saman

“TI PREGO FATTI SENTIRE, TORNA A CASA. STIAMO MORENDO. TORNA, FAREMO COME CI DIRAI TU”

era questo il testo di uno dei messaggi che lo scorso dicembre la madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, le aveva inviato per convincerla a tornare a casa.

La ragazza aveva chiesto aiuto ai servizi sociali di Novellara, perché i suoi genitori volevano forzarla ad un matrimonio combinato con un cugino del Pakistan.

Dallo scorso maggio di Saman Abbas non si hanno più notizie. Gli inquirenti sono convinti che la ragazza sia stata uccisa per essersi ribellata alla vita che i suoi genitori avevano scelto per lei.

Il fratello minore conferma le accuse: “Uccisa dalla mia famiglia”

Per la morte della 18enne sono indagati 5 familiari: i genitori di Saman, al momento latitanti, lo zio Danish Hasnain, l’esecutore materiale del delitto, e i due cugini Nomanulhaq, anche lui latitante, e Ikram Ijaz, arrestato due settimane fa.

Il fratello minore di Saman, che al momento si trova in una struttura protetta, questa mattina ha preso parte all’incidente probatorio.

Il 16enne ha confermato le accuse mosse nei confronti dei suoi familiari.

“Saman uccisa dallo zio”: Il fratello 16enne conferma le sue accuse nell’incidente probatorio. L’audizione protetta stamattina davanti al gip al tribunale di #Reggio Emilia. Danish Hasnain è ancora ricercato per omicidio premeditato insieme a un cugino della ragazza. #chilhavisto pic.twitter.com/XQQmgyXnaG — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 18, 2021

L’adolescente, che era già stato sentito e aveva detto che lo zio gli aveva confessato di aver ucciso la ragazza, ha anche raccontato di aver ricevuto delle minacce da Danish.

“Mi ha detto che se avessi rivelato tutto ai carabinieri, mi avrebbe ucciso”

ha riferito il ragazzo.